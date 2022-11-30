Какие праздники отмечают 30 ноября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день домашних животных

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30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Идея отмечать такую дату появилась еще в середине прошлого века на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в итальянской Флоренции. С тех пор он проводится каждый год. Девиз праздника – слова Маленького принца из одноименной повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». В России Всемирный день домашних животных отмечается с 2000 года.

День памяти всех жертв применения химического оружия

Эта дата была установлена ООН в ноябре 2005 года по инициативе участников Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Первоначально отмечался 29 апреля, когда Конвенция вступила в силу. Однако в 2015 году было решили перенести дату на 30 ноября – в 1992 году в этот день Генассамблея ООН приняла этот документ.

Кстати. Химическое оружие впервые было применено в апреле 1915 года в ходе Первой мировой войны. В районе бельгийского Ипра по приказу немецкого генерала Фалькенхайна на позиции британских войск выпустили 180 тонн хлора. В результате пострадали 15 тысяч человек, три тысячи из них скончались. Всего от отравляющих веществ во время той войны погибли около 100 тысяч человек, миллион получили отравления. От производства химоружия некоторые государства не отказались до сих пор.

Международный день защиты информации

Праздник отмечается с 1988 года. Эту дату предложила отмечать американская Ассоциация вычислительной техники. Его цель – привлечь внимание общественности к вопросам кибербезопасности. В наши дни существует множество программ, которые гарантируют почти 100%-ю защиту. Вместе с тем ничто не совершенно, поэтому по всему миру пользователям не перестают напоминать, как защитить персональный компьютер от атак злоумышленников.

Международный день юбки

Первые упоминания о юбке появились еще в первобытные времена, когда охотники обрабатывали шкуру убитого животного и повязывали вокруг бедер. Интересно, что первыми носить юбку придумали мужчины, лишь потом ее стали надевать представительницы прекрасного пола. По длине юбки судили о благосостоянии человека: богатые люди, как правило, носили более длинные юбки, чем мужчины победнее. Сегодня этот элемент одежды есть в гардеробе многих женщин, при этом в Шотландии она является традиционной и для мужчин. Хотя шотландцы утверждают, что килт не имеет ничего общего с юбкой. В России эта одежда появилась примерно в середине XIX века. Поначалу она выглядела как привычный для деревенских жителей сарафан, был пошит из облегченной ткани и носился вместо нижней сорочки. В начале минувшего века в моду вошли облегченные юбки, однако из-за популярности в русских деревнях полных девушек представительницы слабого пола надевали сразу несколько юбок – тем самым создавался желаемый объем.

Кто родился 30 ноября:

Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Вячеслав Невинный (1934 – 2009).

Российский композитор, народный артист РФ Эдуард Артемьев (1937).

Британский кинорежиссер Ридли Скотт (1937).