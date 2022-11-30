6 добрых романов, в которых хочется спрятаться от невзгод

Иногда всем нам очень хочется уйти от реальности и с головой провалиться в книгу. На этот случай подойдут добрые истории, наполненные смыслом. Собрали именно такие — чуткие, открытые и проникновенные.

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"Тот момент"

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Финну — десять. Каз — почти шестьдесят. Однажды им не повезло оказаться на месте преступления. Но повезло встретить друг друга и пережить момент, который разделил их историю на до и после. На колкие насмешки и дружескую поддержку. На фальшь и искренность. Отчаяние и проблеск света.

Это роман о любви, сопереживании и дружбе. Автор Линда Грин рассказала историю глазами ребёнка. «Нередко невинность и простота, с которой они видят вещи, помогают пролить свет на сложные проблемы», — пишет она.

"Гипотеза любви"

Учёба в аспирантуре Стэнфорда даётся Оливии нелегко: стипендия маленькая, работы много, вдобавок комплекс самозванца не даёт покоя. А тут ещё в попытках убедить друзей, что с личной жизнью у неё всё в порядке, она целует первого попавшегося мужчину. И вот уже весь факультет говорит о романе Оливии и доктора Карлсена, а пара договаривается поддерживать фейковые отношения.

Романтическая комедия об аспирантке и заносчивом молодом учёном, которые начинают фейковые отношения. Чем это обернётся, никто не знает, но всё точно пойдёт не по плану.

"Книжный на левом берегу Сены"

Париж, 1919 год. Юная Сильвия Бич открывает книжный магазин на богемном левом берегу Сены. Она ещё не знает, что творит историю. Многие ведущие писатели того времени — от Эрнеста Хемингуэя до Гертруды Стайн — будут считать этот магазин своим вторым домом. А сама Сильвия поможет издать великий роман «Улисс» Джойса.

Восхитительные эпизоды из жизни литературных героев и увлекательное изображение дней славы Парижа в 1920-х и 30-х годах. И, конечно, много, много книг.

"Трудно быть человеком"

Однажды профессор Кембриджского университета Эндрю Мартин находит решение самой сложной в мире математической задачи. И сразу внезапно исчезает. Спустя время его находят обнажённым и шагающим по шоссе. Он ведёт себя странно, его не узнают родные и близкие, а сам он испытывает к ним смесь жалости с отвращением. Единственный, кто ему нужен, старый пёс Ньютон.

Эта остроумная, смешная и грустная одновременно книга о том, как трудно быть человеком. И как это потрясающе здорово.

"Вторая жизнь Уве"

Мировой бестселлер Фредерика Бакмана. На первый взгляд Уве кажется самым угрюмым на свете. Он уверен, что кругом одни идиоты. Но на деле оказывается, что у героя большое доброе сердце.

И когда молодая семья новых соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобиле с прицепом. Истории о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других.

"Старые друзья"

На небольшом острове Уэсан к западу от бретонских берегов Франции полно маяков.

Сильвер организует здесь встречу своих школьных друзей, с которыми он не виделся 40 лет. Они мечтают провести вместе несколько дней, погулять, подышать морским воздухом, поговорить. Здоровяк Лурс, неистощимая на выдумки Люс, первая любовь главного героя красавица Мара… Что получится из этой встречи?