«Новое Радио» отмечает семилетие

В концертном зале «Живая среда» артист исполнит свои знаменитые хиты — «Любимка», «Ты такая красивая», Someone like you, «Если тебе будет грустно», «Летуаль» и не только — также он расскажет о гастрольном туре по стране, о долгожданных премьерах, о творчестве и о личном. Услышать концерт хитмейкера можно в 18:00 в FM-трансляции «Нового Радио», а увидеть на newradio.ru и ВКонтакте.