«Новое Радио» отмечает семилетие

30 ноября «Новому Радио» исполняется семь лет. Весь день в эфире специальная праздничная сетка вещания, бесконечное море крутых призов и подарков, поздравления от суперзвёзд российского шоу-бизнеса, а также суперхиты и суперновинки, любимые миллионами слушателей по всей стране.

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Семилетие «Нового Радио» не пропустит никто! Отмечать именины радиостанции начали ещё до рассвета. Популярное утреннее шоу «1+1. Калинин и Райтраун» стартовало в 7:00 и по такому особому случаю продлится целых семь часов. К бодрящему тандему харизматичных ведущих присоединятся не менее энергичные Galibri & Mavik, Bahh Tee & Turken, Seville из Artik & Asti, ST, Jony и другие знаменитости.

Волну праздничного вайба подхватят Влад Аганов и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов вместе с двумя яркими поп-дивами — Мари Краймбрери и солисткой группы «Винтаж» Анной Плетнёвой, а также Ваней Дмитриенко и Хабибом. Кстати, творческий путь обоих молодых артистов тесно связан с радиостанцией.

Ни для кого не секрет, что первая популярность пришла к Хабибу именно на «Новом Радио». Начинающий исполнитель вышел в полуфинал третьего сезона конкурса «Музыкастинг», а потом работал ведущим утреннего шоу: «В тот момент, упустив победу, я очень расстроился. Думал, что наши дорожки с командой “Нового” разойдутся. Но время всё расставило по местам. Как оказалось, тогда мы были лишь в самом начале большого музыкального приключения, и вскоре на “Новом Радио” на всю Россию прогремела “Ягода малинка”. Поэтому с полным правом считаю день рождения радиостанции и своим праздником!»

Другой, несмотря на свой юный возраст, большой друг радиостанции — лауреат премии «Новое Радио AWARDS 2022» в номинации «Прорыв года» Ваня Дмитриенко — недавно подарил свой голос внеэфирному проекту «Сказки Нового Радио»: «В любую годовщину принято подводить итоги и оглядываться назад. Но всё то, звучащее на “Новом” в эфире и за его пределами, это всегда что-то свежее, актуальное и даже такой давно знакомый и привычный жанр как сказка здесь тоже звучит по-новому. Всё, что придумывает и реализует станция, дарит удовольствие не только миллионам слушателей по всей нашей стране, но и участникам этих крутых программ и шоу — нам, артистам. А сегодня у нас есть возможность поблагодарить тех, кто делает “Новое Радио” и пожелать им успехов. С днём рождения!»

Ну а завершится праздничный день на «Новом Радио» супервечеринкой в прямом эфире, хедлайнером которой станет всенародный «любимка». Во внушительной коллекции статуэток всевозможных музыкальных премий у NILETTO есть одна особенная, самая первая — Золотая Сирена в номинации «Лучший артист по версии слушателей» премии «Новое Радио AWARDS 2022»: «Это не только авторитетный приз, но и большая ответственность, вдохновляющая постоянно повышать планку качества и создавать новые песни».

В концертном зале «Живая среда» артист исполнит свои знаменитые хиты — «Любимка», «Ты такая красивая», Someone like you, «Если тебе будет грустно», «Летуаль» и не только — также он расскажет о гастрольном туре по стране, о долгожданных премьерах, о творчестве и о личном. Услышать концерт хитмейкера можно в 18:00 в FM-трансляции «Нового Радио», а увидеть на newradio.ru и ВКонтакте.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«В названии и самом ДНК “Нового Радио” заложено бескомпромиссное движение вперёд. В 2015 мы запускали в российский радиоэфир не “ещё одну станцию”, а уникальный проект, абсолютно созвучный своему времени — оригинальный, мобильный, мультиформатный и, сейчас это имеет особую ценность — честный. И сегодня, спустя семь лет, мы продолжаем запускать “Новое Радио”. Оно обновляется каждый день и использует самые передовые технологии для создания и распространения высококлассного музыкального продукта в разных средах — в FM-диапазоне, на сайте, в социальных сетях и везде, где это удобно многомиллионной аудитории. Сохранять актуальность формата, держать руку на пульсе развития индустрии и генерировать неординарные идеи нашей команде помогает профессионализм, уважение и любовь к слушателям. А они во всех городах вещания отвечают нам взаимностью».