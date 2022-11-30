От «Чародеев» до современных проектов: как ЗИЛ помогает молодым талантам

«Вижу цель, верю в себя» — с этой фразой можно сворачивать горы и проходить сквозь стены. Главное — не отступать от цели и неуклонно к ней двигаться каждый день, как например, герои знаменитого советского фильма «Чародеи».

«Рамблер» рассказывает, какие фильмы и сериалы снимались в интерьерах Культурного центра ЗИЛ, которому в этом году исполняется 85 лет, как сейчас здесь могут помочь в реализации проекта мечты и почему непременно стоит прийти сюда 5 декабря.

ЗИЛ.Начало

Дворец культуры Пролетарского района с самого начала задумывался как прогрессивное, передовое пространство. Его проектированием занимались архитекторы-конструктивисты братья Веснины, которые сумели воплотить свои лучшие идеи, основанные на пяти принципах знаменитого Ле Корбюзье: свободная планировка, опоры-столбы вместо стен, панорамные горизонтальные окна, свободный фасад и плоская кровля. За разработку проекта они взялись в 1931 году, а уже в 1933 году был возведен малый театр (сейчас – театральная часть), к 1937 году завершилось строительство клубного корпуса. В планах был еще большой концертно-театральный зал на 5000 мест и парковая зона, правда они так и остались на бумаге. Но и то, что получилось, поражало масштабом и идеальной выверенностью объемов и пропорций. Константин Паустовский сравнил здание дворца культуры с глыбой горного хрусталя, так как он «сверкал радиусами белого света и раздвигал ночь». Визитной карточкой ЗИЛа стал зимний сад — яркое, свободное открытое пространство, необычный потолок которого сравнивали и с машинной шестеренкой, и с лучами солнцами. Получилось красиво.

Пресс-служба

В этой красоте немедленно зародилась жизнь: открылась вечерняя школа для рабочих, заработали клубы и кружки, появились самодеятельные коллективы. За 85 лет существования Дворца культуры многое поменялось, но некоторые форматы работы в XXI веке вновь стали актуальны и вышли на новый уровень развития.

Например, вечерняя школа, где сейчас проходят не школьную программу, а изучают те науки, которые действительно интересны, или лекторий, куда можно прийти на лекции, воркшопы, мастер-классы и научиться чему-то новому, а еще настоящая обсерватория с раздвижной вращающейся крышей, в которой дожил до наших дней уникальный немецкий телескоп XIX века. Кстати, сюда можно приходить на свидания — атмосфера самая располагающая. И конечно же, в ЗИЛе снимали кино, много кино.

ЗИЛ в кино

Зачем строить декорации в студии, когда можно просто прийти в ЗИЛ и получить идеальную локацию. Здесь снимали кино в советские времена и продолжают снимать сейчас. Один из самых известных и любимых фильмов — «Чародеи» Константина Бромберга. Без этой музыкальной комедии, снятой по мотивам повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», многие до сих пор не представляют канун Нового года.

Интерьеры Научного универсального института необыкновенных услуг снимались во дворце культуры ЗИЛ. Главная цель НУИНУ — поиск счастья. Удивительно (или нет?!), но одна из главных задач современного культурного центра ЗИЛ заключается в том, чтобы сделать приходящих сюда людей счастливыми через искусство и творчество. Здесь помогают человеку ответить на вопросы: каким я себя представляю, каким я должен быть и что я должен делать, чтобы быть тем, кем я хочу, — а затем дают возможность реализовать себя и раскрыть свой потенциал.

Финальную сцену с елкой и танцами снимали в фойе театральной части. Кстати, в ЗИЛе проходили новогодние елки для детей, по всем параметрам ничуть не уступающие елкам в Кремле.

Пресс-служба

Современный сериал, ставший хитом на СТС, — «Восьмидесятые» — также снимался здесь уже в наши дни. Культурный центр ЗИЛ на экране вновь стал институтом, где учились главные герои. В сериале атмосфера 1980-х воссоздана с большой любовью к деталям, и конечно, ЗИЛ сыграл в нем знаковую роль.

Клиника в сериалах «Доктор Преображенский» и «Каждый за себя», балетная школа в сериале «Так не бывает», институт ТИСИ в сериале «Между нами, девочками», военкомат в сериале «Если любишь, обмани» — таким разным может быть ЗИЛ. Но все же чаще ЗИЛ выступает в роли образовательного учреждения. Вряд ли это случайность, ведь ЗИЛ занимается просветительской деятельностью и активно помогает всем тем, кто хочет открыть свой талант и найти себя.

Через ЗИЛ к мечте

Культурный центр развивает массу проектов, нацеленных на помощь активным и творческим людям. Что это за проекты?

- ЗИЛ.Старт

Это программа поддержки творческих инициатив, для участия в которой можно подать заявку с описанием, что именно вы хотите воплотить — это может быть выставка, концерт, фестиваль, любой проект. Программа стартует в третий раз: в первом наборе участвовали 42 заявки, во втором — 132, третий набор пока продолжается. После одобрения заявки участник становится резидентом, он проходит трехмесячную образовательную программу, ему помогают кураторы и эксперты. После обучения резиденты презентуют проекты на питч-сессии с участием партнеров ЗИЛа — Агентства креативных индустрий города Москвы, Агентства инноваций города Москвы, фонда «Четверг» и других. Проекты, которые успешно прошли питчинг, получают дальнейшее развитие — одни реализуется в пространстве ЗИЛа, другим помогают найти инвесторов.

- Библиотека и проект ЗИЛ.АМП

Проект родился спонтанно, но стал одним из любимейших. Расшифровывается как Атмосферная Музыкальная Площадка. И действительно, на концертах в стенах библиотеки устанавливается совершенно удивительная атмосфера абсолютной поддержки, добра и творчества. Регулярно здесь выступают самые разные музыкальные коллективы, которые играют новую музыку и доказывают, что начать можно в любой момент вне зависимости от возраста, социального статуса и других обстоятельств. Стать участниками проекта успели 55 групп и 35 сольных артистов, за все время сыграно более 80 концертов. И это не предел!

Пресс-служба

А каждый четверг в коворкинге библиотеки, Академия «Hard риторика» проводит тренинги по коммуникации, бесплатно, но по предварительной регистрации. Вы научитесь общаться и выстраивать партнерские отношения, защищать свои интересы и с честью выходить из конфликтов, а еще — влиять на мнение людей.

- Театральная лаборатория

Для тех, кто ценит не только классику. Это проект по поддержке независимых театральных коллективов. ЗИЛ дает возможность бесплатно репетировать в залах до 40 часов, затем помогает выпускать спектакль, который затем включается в репертуар, а коллектив начинает зарабатывать на продаже билетов.

Пресс-служба

В ЗИЛе также продолжает работать Театр-студия Штейна, в которой когда-то начинали Василий Лановой, Вера Васильева, Валерий Носик и другие знаменитые актеры. А для детей доступны занятия в музыкальном театре «Город мастеров».

- Вечерняя школа и лекторий

Нет, это не та вечерняя школа, где нужно в ускоренном темпе проходить школьную программу ради того, чтобы получить заветный аттестат. Все гораздо увлекательнее. В вечерней школе ведут занятия отличные специалисты в самых разных областях знания — от философии и психологии до археологии и квантовой физики. Кстати, если вы такой эксперт, то и сами можете выступить с лекцией, для этого достаточно подать заявку. Например, в лектории регулярно читают свои лекции известные спикеры — Побединский, Сурдин, Толмачев и другие популяризаторы науки.

Пресс-служба

Что случится 5 декабря

В этот день ЗИЛ ждет в гости на свой день рождения. Культурному центру исполняется 85 лет — прекрасный повод, чтобы собрать старых друзей и приобрести новых. Программу праздника подсказало само пространство — ЗИЛ расскажет о своей миссии и истории через искусство, соединив музыку, танец, звук, видео-арт, театр, инсталляции и перфомансы.

Представление начнется с главного входа, где гостей встретит художественная проекция от Ивана Никича-Криличевского, источником вдохновения для которой стала архитектура ЗИЛа. В зимнем саду зрители познакомятся с создателями дворца, братьями-конструктивистами Весниными, и увидят еще один арт-объект, воссоздающий лейтмотив архитектуры культурного центра «о застывших во льду цветах».

В колонном зале свое искусство покажут танцоры ансамбля Бруно Белоусова. На следующей точке исторического маршрута выступят хор русской песни «Симонова слобода» и ансамбль «Ожерелье».

В холле лектория зрители окажутся как будто в советском кабинете на предприятии, здесь актеры, учащиеся Драматического театра им. С. Л. Штейна, разыграют спектакль о заводских буднях, в самом лектории можно будет удобно расположиться на пуфах и посмотреть научно-фантастический фильм «Космический рейс», в создании которого участвовал Константин Циолковский.

В библиотеке пройдет перфоманс – воспоминание жителей Даниловского района о работе культурного центра в разное время в исполнении актеров Драматического театра им. С. Л. Штейна.

В зале «Конструктор» устроят шоу танцоры Студии современного балета. А отсюда зрители перейдут в холл театральной части, где будет создана атмосфера кинофильма «Чародеи» и пройдет театральная постановка «Репетиция».

После путешествия по залам и пространствам ЗИЛа начнется торжественный вечер в большом зале, который откроется балетом «Посвящение конструктивизму» на музыку С. В. Рахманинова и продолжится концертом со звездами — Сергеем Галаниным и Евгением Маргулисом.

Для тех, кто любит ЗИЛ и считает себя его частью, пространство наверняка откроется с новой стороны, таким его еще никто не видел, а те, кто здесь окажется впервые, смогут прочувствовать атмосферу красоты, свободы и творчества в самом авангардном месте столицы. ЗИЛ никого не оставляет равнодушным, потому что помогает ощутить счастье. За этим волшебным состоянием захочется возвращаться вновь и вновь.