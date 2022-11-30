Зачем кошки трутся о человеческие ноги

Этим жестом кошки помечают «своего» человека. Феромоны животного не ощутимы для нас, но их чувствуют другие кошки. Кроме того, так усатые требуют внимания и заботы, рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева.

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«Кошки трутся о ноги хозяина, о щеки и руки не только с целью получить ласку – поглаживание. На их скулах расположены железы, выделяющие феромоны – неуловимые человеком вещества, но хорошо различимые другими кошками», – отметила специалист.

По словам Пономаревой, таким способом животные оставляют свой запах на хозяине, чтобы он был понятен другим представителям вида.