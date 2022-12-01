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2 часа назад

Молодожены попали под следствие, добавив в свадебные блюда марихуану без разрешения гостей

Газета.Ruиещё 1

Во Флориде организаторам свадьбы, то есть молодоженам и официантке, выдвинуто обвинение после того, как они решили добавить секретный ингредиент — марихуану — в праздничные блюда и не предупредили гостей. Об этом сообщает Mirror.

Молодожены добавили в свадебные блюда марихуану без ведома гостей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время празднования в феврале 2022 года, где было около 50 человек, официантка показала одной гостье пакет с зеленым содержимым и призналась, что это «секретный» ингредиент лазаньи, клубники в шоколаде и остальных блюд.

Женщина не поверила, пока ей не стало плохо: в заметках телефона она записала, что случилось, на случай, если она умрет.

Остальные также рассказали, что после приема пищи с наркотиком чувствовали себя «размякшими», «оцепеневшими» и «беспомощными».

Одна гостья призналась, что страдает от «необратимых последствий» из-за отравления марихуаной.

Против поставщика питания, Joycelyn's Southern Kitchen, был подан иск на сумму $30 тыс.

Также в феврале 2022 года 13 женщин погибли на свадьбе в индийском Кушинагаре, случайно упав в колодец.

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