Молодожены добавили в свадебные блюда марихуану без ведома гостей

Во Флориде организаторам свадьбы, то есть молодоженам и официантке, выдвинуто обвинение после того, как они решили добавить секретный ингредиент — марихуану — в праздничные блюда и не предупредили гостей. Об этом сообщает Mirror.
Во время празднования в феврале 2022 года, где было около 50 человек, официантка показала одной гостье пакет с зеленым содержимым и призналась, что это «секретный» ингредиент лазаньи, клубники в шоколаде и остальных блюд.
Женщина не поверила, пока ей не стало плохо: в заметках телефона она записала, что случилось, на случай, если она умрет.
Остальные также рассказали, что после приема пищи с наркотиком чувствовали себя «размякшими», «оцепеневшими» и «беспомощными».
Одна гостья призналась, что страдает от «необратимых последствий» из-за отравления марихуаной.
Против поставщика питания, Joycelyn's Southern Kitchen, был подан иск на сумму $30 тыс.
Также в феврале 2022 года 13 женщин погибли на свадьбе в индийском Кушинагаре, случайно упав в колодец.