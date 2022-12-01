Если бы не было русской революции в 1917 - то что?

Если не нынешний иранский режим, то будет еще хуже, возможны распад страны, гражданская война и бог знает что, – так говорят сторонники этого режима. Если восставшие свергнут режим, цементировавший страну, могут появиться новые проблемы. Так говорили когда-то и о русской революции, разразившейся в 1917 году.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Правда в том, что эти рассуждения во многом верны. Одно дело, когда восставшие быстро создают каркас новой системы, как рабочие Советы в Будапеште в 1956 году – выборные органы трудового самоуправления, взявшие под контроль заводы и пытавшиеся обеспечить снабжение двухмиллионной городской агломерации всем необходимым. Совсем другое дело, когда основания будущего строя не создаются. В последнем случае, конечно, будет хаос и это плохо, что бы там не говорили субъекты вроде Боба Блэка, гуру современных американских «анархистов».

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Проблема в том, что восстания – как глубокие социальные революции, подобные венгерской, так и стихийные бунты, наподобие иранского, вызваны не злой волей кучки заговорщиков. Большие восстания – нечто вроде цунами, стихийные процессы, только речь идет о социальном океане. Это такая же естественная вещь, как волнение на море или извержение вулкана. Они происходят именно потому, что прежнее становится невыносимым и исчерпывает себя, выходя за всякие рамки допустимого. Экономические проблемы, т.е. бедность и неравенство, рост цен и безработица, а также усталость от репрессий накапливаются годами и в итоге миллионы людей уже не могут выносить происходящее. Особенно в ситуации, когда усиливается экономический кризис.

Если бы не было русской революции в 1917 году, говорят некоторые, то...

То что?

За первое полугодие 1914 года в России бастовало около двух миллионов человек. Летом бунтующие рабочие чуть было не взяли Питер – люди были недовольны социально-экономической ситуацией. Свыше 100 тысяч забастовали после расстрела полицией работников Путиловского завода, и стали строить баррикады. Это движение было подавлено с помощью репрессий и локаута – многие заводы уволили своих рабочих. Крайне рискованно, но протесты остановились. В тот раз. Жесткий ответ властей и хозяев фабрик усилил ожесточение в обществе, радикализировал классовый конфликт.

В 1915 в Москве произошел немецкий погром. Он был вызван неудачной войной с Германией, вспышкой анти-немецкого национализма и ксенофобии, которые разжигали СМИ, а также ростом цен. Если вы думаете, что данное событие чем-то напоминало столкновение нескольких тысяч люмпенов и местных торговцев с еврейской самообороной в Одессе в 1905-м, вы сильно ошибаетесь. 100-200 тысяч московских рабочих – цвет кадрового российского пролетариата, те самые люди, которые создавали Советы в 1905 году и те, кто будет создавать Советы в 1917-1918, – остановили работу на заводах, хлынули с хоругвями и иконами на Красную площадь, а затем стали распространяться по городу с воплями «бей немчуру», уничтожая все магазины и лавки, принадлежавшие людям с немецкими фамилиями.

Два дня город находился в руках обезумевших толп, громивших сначала все немецкое, а затем все магазины вообще. Наверное, нашлись бы последователи Боба Блэка, которые восхитились бы всем этим паскудством и даже оценили бы происходящее как «революцию», но что-то мне не по себе от таких происшествий. Власти, первоначально не имевшие желания разгонять патриотические демонстрации, все-таки вмешались и расстреляли толпу. Но и эти чудовищные события – только первые раскаты грома приближающейся грозы.

В 1916 году в России началась гражданская война. Нет, я не оговорился, такова точка зрения некоторых авторитетных современных историков, например Бориса Колоницкого. Это станет очевидно, если мы чуть отстранимся от евроцентристского взгляда. Восстали регионы Средней Азии, недовольные принудительной мобилизацией населения на общественные работы в прифронтовых регионах и последствиями колонизации, которую проводила империя – царская Россия (у мусульманского населения отнимали землю в пользу колонистов).

В движении приняли участие сотни тысяч местных жителей, а в ходе подавления восстания десятки или даже сотни тысяч погибли. Восстание началось в июле в Самаркандской области, а затем охватило Сырдарьинскую, Ферганскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую и ряд других областей, где в общей сложности проживали около 10 миллионов человек. Последние очаги сопротивления были подавлены в январе 1917 г. До Великой русской революции оставалось не более месяца...