Невеста заказала свадебное платье и получила костюм гладиатора

Невеста Александрия Хендерсон решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом missajhenderson рассказала, что перед торжеством обратилась за помощью к профессиональной портнихе. Хендерсон показала ей фотографию с изображением платья, которое она планировала надеть на свою свадьбу. Так, на размещенном снимке корсет наряда был украшен множеством страз. После этого мастер приняла заказ и приступила к работе.

Через некоторое время юзерша пришла на примерку. По ее словам, платье совершенно не соответствовало тому варианту, который она показывала портнихе. Хендерсон отметила, что юбка и рукава наряда были украшены аппликациями в виде объемных цветов, а корсет напоминал кольчугу. «Извините, что?» — подписала она ролик.