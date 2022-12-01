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51 минуту назад

Невеста решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора

Lenta.ru

Невеста Александрия Хендерсон решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Невеста заказала свадебное платье и получила костюм гладиатора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом missajhenderson рассказала, что перед торжеством обратилась за помощью к профессиональной портнихе. Хендерсон показала ей фотографию с изображением платья, которое она планировала надеть на свою свадьбу. Так, на размещенном снимке корсет наряда был украшен множеством страз. После этого мастер приняла заказ и приступила к работе.

Через некоторое время юзерша пришла на примерку. По ее словам, платье совершенно не соответствовало тому варианту, который она показывала портнихе. Хендерсон отметила, что юбка и рукава наряда были украшены аппликациями в виде объемных цветов, а корсет напоминал кольчугу. «Извините, что?» — подписала она ролик.

Зрители подняли на смех наряд, сравнив его с гладиаторскими доспехами. «Когда ты должна выйти замуж, а потом пойти защищать Спарту», «Она выходит замуж за гладиатора и после этого у них состоится битва?», «Почему это похоже на костюм, сшитый на уроке труда в школе?», «Я бы отменил свою свадьбу», — высказывались они.

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