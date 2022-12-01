Как КГБ ликвидировал крупнейшую ОПГ в СССР

Эти советские промышленники начала 70-х годов ворочали почти миллиардными суммами в современном рублевом исчислении. Занимаясь высокодоходным бизнесом в обход государства, дельцы меховой мафии в конце концов попали в поле зрения КГБ.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Квартирная кража навела на след

Видео дня

Масштабная и сверхсекретная операция КГБ СССР под кодовым названием «Картель», проведенная в начале 70-х годов, началась с квартирной кражи. От остальных подобных хищений это преступление отличалось статусом потерпевшей (это была популярная советская певица) и похищенным — состоятельная женщина лишилась драгоценностей и двух меховых шуб. Вора нашли. Милиционеры не придали значения тому, что предметы верхней одежды были без фабричных ярлыков. Следователям хватило заключения эксперта Минлегпрома о промышленном способе изготовления шуб с соблюдением всех ГОСТов.

Зато загадочным происхождением меховых изделий втайне от МВД заинтересовались в КГБ. Комитетчики начали негласно проверять предприятия Советского Союза, где изготавливалась данная продукция, и вскоре выяснили, что «левые» меховые шапки, воротники, жилетки и шубы шьют на трех казахстанских предприятиях. В поле зрения КГБ попали города Караганда, Сарань и Абайск. О выявленных фактах немедленно доложили председателю Комитета государственной безопасности СССР Юрию Андропову.

В докладе подчиненных Андропова были приведены факты «крышевания» преступной деятельности руководителей предприятий местной милицией, в частности, ОБХСС. Андропов тогда конфликтовал с министром МВД СССР Николаем Щелоковым и решил использовать «меховое дело» как компромат против своего соперника. В дальнейшем операция по изобличению казахстанских бизнесменов от меховой промышленности проводилась под личным контролем председателя КГБ СССР.

Бывший адвокат вкладывал свои кровные

Казахстанская меховая мафия, как выяснили комитетчики, держалась на четырех столпах: бывшем члене адвокатской коллегии Льве Дунаеве, начальнике Абайского городского промышленного комбината Петре Снобкове, бывшем руководителе Сараньского горпромкомбината Рудольфе Жатоне и кандидате юридических наук, начальнике кафедры местной школы МВД Иосифе Эпельбейме. В обязанности последнего входило «налаживать мосты» между милицейским руководством Караганды и «меховыми мафиози».

В конце 60-х годов по постановлению Совета министров СССР некондиционные пушнина и меха должны были передаваться из предприятий легкой промышленности в сферу бытового обслуживания. Почуяв, что на этом можно легко нажиться, бывший адвокат Дунаев оставил практику и выбил для себя место начальника цеха при Сараньском горпромкомбинате. В цеху (он еще строился) должна была выделываться и краситься овчина и пушнина. Дунаев вложил свои сбережения, организовал строительство, сам нанимал работников. В рекордные сроки цех был построен. Вскоре аналогичные цеха заработали в Караганде и Абайске, а предприимчивый организатор возглавил Карагандинский горпромкомбинат.

«Левые» схемы

«Сверхплановую» продукцию гнали в магазины огромными партиями. В преступный оборот за крупные суммы денег вовлекались руководители местных учреждения и предприятий потребсоюза, поставлявших в «бытовку» «левый» мех, среди которого был и высококачественный каракуль. Использовались подложные документы о «пересортице» товара или списыванию его в неучтенный. Шкурки для получения дополнительного материала растягивали. В нерабочее время за хорошую мзду в цехах шили «левые» меховые изделия, которые потом расходились по магазинам многих крупных городов СССР.

Операция «Картель» едва не сорвалась

Комитетчики держали информацию по расследованию «мехового дела» в тайне, даже заместитель Андропова Семен Цвигун не знал деталей. Однако именно он едва не сорвал все дело. Цвигун со Щелоковым были близки к Брежневу, часто общались, и Цвигун как-то обмолвился в разговоре с Щелоковым, что КГБ интересуется казахстанским МВД. Щелоков позвонил Андропову. Тот вынужден был в общих чертах рассказать, в чем дело, и предложил союзному милицейскому министру осуществить совместную операцию по задержанию меховой мафии. Щелоков разозлился и в резкой форме попросил, чтобы КГБ не вмешивалось в дела МВД.

Тогда, чтобы упредить действия Щелокова, Андропов решил провести операцию «Картель» силами своего ведомства.

Миллионы и килограммы

Всего по делу о меховой мафии были арестованы порядка 500 человек, в том числе и Дунаев, который, почуяв неладное, незадолго до арестов перебрался на работу в Подмосковье. Около 5 миллионов рублей и десятки килограммов драгоценностей хранили у себя дома, на даче или на рабочем месте Дунаев, Снобков и Эпельбейм. Жатон, как показало следствие, практически все заработанное нечестным путем вкладывал в производство.