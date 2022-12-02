День в истории: ОАЭ образовались, Фидель приехал на Кубу

Чем примечательна дата 2 декабря?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 2 декабря, Международный день борьбы за отмену рабства и День банковского работника России. 2 декабря открылась Южная трасса и отреставрированная Апанаевская мечеть, произошло Аустерлицкое сражение, Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу, а межпланетная станция "Марс-3" — на Красную планету, появились Объединенные Арабские Эмираты. Родились второй и последний император Бразилии Педру II, поэт и журналист Александр Прокофьев, модельер Джанни Версаче, актриса Люси Лью, футболист Ильдар Гарифуллин, театральный директор Фанис Мусагитов. Умерли писатель маркиз де Сад, военачальник Климент Ворошилов, биолог Николай Кольцов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Видео дня

Открыли Южную трассу

2 декабря 1964 года в Казани родился футболист Ильдар Гарифуллин. Начинал в "Вымпеле" в 1990 году, после перешел в нижнекамский "Нефтехимик", играл в составе во второй низшей лиге, прошел с командой в первую лигу. Играл за казанский "Рубин" во втором дивизионе, а потом в зеленодольском "Прогрессе", также выступая за любительский клуб "Электрон" в Казани. Несколько лет также играл в мини-футбол, работал судьей на матчах первенства и Кубка любительской футбольной лиги и молодежного первенства.

2 декабря 1966 года в селе Казанбаш Арского района родился Фанис Мусагитов. После Казанского государственного педагогического университета служил в органах МВД РТ, а в 2001—2002 годах работал директором татарского театра юного зрителя, после чего был назначен руководителем театра имени Тинчурина. Среди его инициатив — Театральный Сабантуй и Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина".

2 декабря 1999 года к 100-летнему юбилею казанского трамвая в городе открылась новая магистраль — Южная трасса, которая соединила Приволжский и Ново-Савиновский районы. По ней пустили три маршрута, в том числе два кольцевых — №20 и 21 — протяженностью более 30 км. В церемонии открытия принимали участие первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и на тот момент мэр Казани Камиль Исхаков.

2 декабря 2011 года вновь начала работать одна из старейших каменных мечетей Казани — отреставрированная Апанаевская. Ее начали возводить на основании личного письменного распоряжения царицы Екатерины II. После революции долгое время она использовалась не по назначению: к примеру, здесь был детский сад. В сентябре 1995 года мечеть передали мусульманской религиозной общине, здесь начались богослужения, учились шакирды медресе "Мухаммадия". В 2003 году в мечети начали реставрацию, восстановив минарет и михраб.

2 декабря 2021 года "Реальное время" рассказало, что в Татарстане отмечается рост выявленных фактов коррупции. За первые 9 месяцев 2021 года зарегистрировано больше 1 000 преступлений, в то время как в прошлом — 875. Количество взяток увеличилось на 80% и составило 564. Детали раскрыл начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Ринат Латыпов.

Приземлился "Марс-3"

2 декабря 1805 года проходила битва при Аустерлице. Наполеоновские войска овладели высотами и рассекли русско-австрийский фронт надвое. Правый фланг русских и австрийцев оказался прижатым к замерзшим озерам. При отступлении на них обрушилась французская картечь. Союзники потерпели поражение, потеряв треть армии, 27 тысяч человек, был ранен Кутузов. 26 декабря 1805 года в Пресбурге был подписан мир между Австрией и Францией. По договору Венеция, Истрия, Далмация отходили к наполеоновскому Итальянскому королевству, Тироль — к союзнику Наполеона — Баварии.

2 декабря 1971 года отечественный спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции "Марс-3" совершил мягкую посадку на поверхность Марса. Станцию запустили с Байконура при помощи ракеты-носителя "Протон-К" с дополнительной ступенью в виде разгонного блока 28 мая 1971 года. Через 1,5 минуты после посадки началась передача данных и прекратилась через 14,5 секунды, вероятно, из-за ухода орбитальной станции из зоны видимости антенны спускаемого аппарата.

Куба рядом

2 декабря 1956 года Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу. Ранее, 26 июля 1953 года, его люди попытались захватить армейские казармы в крепости Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. В результате Кастро приговорили к двум годам тюрьмы, а потом выслали за пределы Кубы. На этот раз поначалу его отряды были разгромлены, но повстанческое движение распространилось на другие районы острова, а 1 января 1959 года повстанцы вступили в Гавану, где Кастро сформировал новое правительство Кубы из числа своих соратников-революционеров. Он скончался 25 ноября 2016 года, а в 2019 году вступила в силу новая Конституция страны: был введен пятилетний срок президентства с правом на переизбрание на второй срок, утверждено право граждан на частную собственность и занятие мелким бизнесом.