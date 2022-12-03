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16 минут назад

Что нельзя собирать в лесу по закону

Даша Краснова

Законы в России разрешают гражданам собирать для личных нужд в лесу практически все, что не относится к древесным ресурсам — это грибы, лекарственные растения, мхи, ягоды, валежник. Но как только вы решите заработать, все резко меняется. "Рамблер" расскажет, что нельзя собирать в лесу по закону.

Что нельзя собирать в лесу по закону
Фото: unsplashunsplash

Что можно собирать в лесу?

В лесу, согласно ст. 11 Лесного кодекса РФ, можно собирать для употребления:
  • валежник (древесина, которую не срубили и не отломали);
  • грибы;
  • ягоды;
  • лекарственные растения;
  • березовый сок;
  • мхи, лишайники;
  • прочие лесные ресурсы для личных нужд и в допустимых объемах (например, унести грибы в корзинке).

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Что запрещается собирать в лесу?

Российское законодательство разрешает собирать бесплатно в лесу практически все. Есть только несколько ограничений:
  • Нельзя собирать ресурсы в промышленных масштабах и с целью продажи. Да, собирать грибы, чтобы потом продать нельзя.
  • Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу РФ, а также красные книги субъектов РФ.
  • Нельзя собирать грибы и дикорастущие растения, признанные наркотическими средствами (в соответствии с № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).

Продажа собранных грибов нарушает Лесной кодекс и грозит штрафом от 200 до 500 рублей (ст. 8.25 КоАП РФ). По закону, если

вы хотите продавать собранные в лесу грибы, ягоды или березовый сок, то вам для начала нужно заключить договор аренды лесного участка. А затем составить проект освоения леса, следить за ним и подавать лесную декларацию.

Собирать грибы и ягоды можно исключительно способами, обеспечивающими сохранность их ресурсов. Например, применять гребенки для сбора ягод запрещено.

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