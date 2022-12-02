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2 часа назад

Подмосковные лесничие составили топ-5 зимних примет

Мослента

Топ-5 зимних примет составили подмосковные лесничие в Telegram-канале пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области. В первый день декабря, они отметили, что в народе есть поверье: «Какое 1 декабря — такая и зима будет».

Лесничие составили топ-5 зимних примет
Фото: МослентаМослента

Наблюдения за природой могут помочь спрогнозировать погоду. Так, мороз, к примеру, предвещают вороны и галки, садящиеся на вершины деревьев, а о тепле говорит появление грачей в стаях галок.

Также считается, что если зимой появляются белые облака — это к ветру, синие — к теплу. А появившийся за ночь пушистый иней на деревьях и кустах свидетельствует о солнечном дне.

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