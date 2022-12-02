Лесничие составили топ-5 зимних примет

Топ-5 зимних примет составили подмосковные лесничие в Telegram-канале пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области. В первый день декабря, они отметили, что в народе есть поверье: «Какое 1 декабря — такая и зима будет».

Фото: Мослента Мослента

Наблюдения за природой могут помочь спрогнозировать погоду. Так, мороз, к примеру, предвещают вороны и галки, садящиеся на вершины деревьев, а о тепле говорит появление грачей в стаях галок.