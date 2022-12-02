Зачем Елизавета II прибегла к практике «сумеречного сна»

Британская королева Елизавета II отличалась смелыми поступками и реформами. Ее неординарность распространялась и на личную жизнь, включая рождение детей.
Бывший член Парламента Великобритании Джайлс Брандрет планирует выпустить книгу, посвященную Елизавете II. В нем он описывает практику, которой воспользовалась королева ради рождения детей.
Речь идет о «сумеречном сне». Данный метод предполагает, что будущей матери дают сильнодействующие лекарства. Как только роженица засыпает, врачи щипцами вытаскивают ребенка. По словам Брандрета, таким способом на свет появились три наследника королевы. Почему Елизавета II прибегла к «сумеречному сну», остается загадкой.
Сегодня данный способ рождения детей является опасным и запрещен в частных и государственных больницах. Некоторые эксперты указывают, что из-за «сумеречного сна» британская королева могла навредить себе и своим детям в случае неправильной дозировки лекарств.