Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Елизавета II прибегла к практике «сумеречного сна» ради рождения наследников

Слово и Дело

Британская королева Елизавета II отличалась смелыми поступками и реформами. Ее неординарность распространялась и на личную жизнь, включая рождение детей.

Зачем Елизавета II прибегла к практике «сумеречного сна»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бывший член Парламента Великобритании Джайлс Брандрет планирует выпустить книгу, посвященную Елизавете II. В нем он описывает практику, которой воспользовалась королева ради рождения детей.

Речь идет о «сумеречном сне». Данный метод предполагает, что будущей матери дают сильнодействующие лекарства. Как только роженица засыпает, врачи щипцами вытаскивают ребенка. По словам Брандрета, таким способом на свет появились три наследника королевы. Почему Елизавета II прибегла к «сумеречному сну», остается загадкой.

Сегодня данный способ рождения детей является опасным и запрещен в частных и государственных больницах. Некоторые эксперты указывают, что из-за «сумеречного сна» британская королева могла навредить себе и своим детям в случае неправильной дозировки лекарств.

Истории,Елизавета II,Парламент Великобритании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители