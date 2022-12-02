С чего началась отмена крепостного права

165 лет назад, 2 декабря 1857 года (20 ноября по старому стилю), вышел документ, который положил начало одной из самых масштабных реформ в истории России. Император Александр II направил рескрипт на имя виленского генерал-губернатора Владимира Назимова, а копии его были разосланы всем остальным губернаторам. Так началась отмена крепостного права.

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В рескрипте предписывалось создать специальные комитеты в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях из предводителей дворянства и помещиков для обсуждения «инвентарных правил». Им предписывалось подготовить проекты освобождения крестьян от крепостной зависимости. Вначале такие комитеты должны были работать по отдельности в каждой из губерний, а затем из них составится единый – Виленский. Он должен будет выработать общий проект.

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Стоит сразу сказать, что, вопреки сложившемуся представлению, Александр II по характеру был даже большим консерватором, чем его отец император Николай I. Современники, а следом и историки, отмечали, что он с крайней неохотой менял что-либо. Но это был необычайно образованный и умный человек, мог трезво оценить ситуацию, которая к тому моменту сложилась в стране и мире.

А в крестьянской среде к середине XIX века были большие ожидания освобождения от крепостной зависимости. Любой слух, что где-то и за что-то дают волю, немедленно приводил в движение крестьянскую массу. Так в 1854 пронесся слух, что поступившим в морское ополчение даруется свобода. В результате тысячи людей бросали свои дома и бежали «записываться». И такое случалось постоянно.

Крымская война и поражение в ней еще более усугубили положение. Теперь уже стало понятно, что крепостничество стало фактором экономической отсталости страны. Необходимо было переходить на капиталистические рельсы, открывать новые фабрики, а значит нужны будут и рабочие руки. Причем старая практика крепостных при заводах не годилась, необходимо было поощрять частную инициативу, привлекать деловых людей, свободный труд. Одним словом, требовался гигантский экономический рывок.

Главное опасение правительства состояло в том, что оно боялось крестьянской войны, новой «пугачевщины». Это была серьезнейшая угроза – более 80 процентов населения было крестьянским. Конечно, далеко не все они были крепостными, существовало достаточно много лично свободных, вольноотпущенников и государственных крестьян. Но основная масса оставалась лично зависимой от помещика.

Самая главная проблемы реформы – это вопрос земли. Если отпустить крестьян без земли, то государство мгновенно лишится податного населения и обанкротится. И это верная гарантия бунтов и крестьянской войны. Если дать волю с землей, то разорятся большинство дворянского сословия, а оно основное служилое, без него невозможно управление государством.

Именно поэтому не произошло отмены крепостного права ни при Александре I, которого ждали после Отечественной войны 1812 года, ни при Николае I, который тоже был совсем не дурак и все прекрасно понимал. Просто не знали, как разрешить сложившееся противоречие.

Тут есть еще одно очень важное обстоятельство. Крестьяне считали землю своей – они обрабатывали ее веками, в свое время их просто приписали к помещикам, чтобы они могли обеспечить их содержание и снаряжение на государственной службе, обычно военной. А потом произошло постепенное закрепощение – запрет покидать помещика, поскольку крестьяне часто уходили, и дворянин не мог уже приобрести нормального боевого коня, сабли и кормиться. Постепенно в сознании закрепилось, что крестьяне принадлежат помещику. Но землю крестьяне продолжали считать своей.

Но и помещик тоже ее считал своей. Причиной тому послужил указ императора Петра III о вольности дворянству, который давал ему громадные привилегии. Екатерина II, несмотря на всю свою просвещенность и почти демократическую риторику, также выпустила несколько актов, которые не только подтвердили, но и расширили эти привилегии.

Таким образом сама царская власть в XVIII веке создала ситуацию, которую уже через несколько десятилетий не знала, как разрешить. Поражение в Крымской войне показало, что тянуть дальше уже невозможно – без реформ страна просто исчезнет с карты мира. Поэтому Александр II создает Секретный комитет по крестьянской реформе, видными деятелями которого стали генерал Яков Ростовцев и товарищ (заместитель) министра внутренних дел Алексей Лёвшин, сам министр Сергей Ланской. Были и другие участники комитета с разными точками зрения как князь Павел Гагарин, который был категорически против освобождения крестьян с землей.

Но все до единого понимали – пора начинать действовать. И первым шагом стал рескрипт императора Александра II на имя виленского генерал-губернатора Владимира Назимова. Виленская губерния с центром в Вильно (современный Вильнюс), Ковенская (Каунас) и Гродненская губернии – это были земли, населенные в основном белорусами. Лёвшин предлагал начать с этих западных провинций, поскольку тамошнее дворянство жило на границе с Европой и имело перед глазами эффективный пример. Дворянство само должно было предложить компромиссный вариант. Так и поступили.