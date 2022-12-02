Чем решение шахматных задач полезно в реальной жизни?

Кристина Войцеховская — ментор, шахматный блогер, организатор премиальных шахматных турниров, создатель образовательного курса «Ход Королевы». Она рассказывает, почему шахматы — не просто игра.
Один из главных навыков предпринимателя — управленческий. Аналогичные умения требуются шахматисту для победы в партии. Шахматы учат маневрированию — выявлению слабых и сильных фигур и переводу их на более выгодные позиции. По сути, это ежедневная деятельность руководителя любого бизнеса. Хорошая игра в шахматы держится на тех же четырех китах, что и бизнес-процессы.
Понимание. Необходимо четко осознавать, как и зачем предпринимаются действия, каковы их последствия. Уметь оценивать позицию с позитивной и негативной стороны после принятого решения. Исход шахматной партии зависит не от удачи — в течение игры нужно постоянно и хладнокровно прогнозировать развитие событий, быстро менять стратегию вместе с каждым ходом соперника. Те же задачи входят в круг обязанностей топ-менеджмента и предпринимателей.
Тактика. И в деловой среде, и в игре это проработка гипотез. Знание расстановок, связок, вскрытых нападений, двойных ударов помогают выстроить верную стратегию для победы на доске. Изучение действий партнеров и конкурентов — в бизнесе.Непрерывное образование. Необходимо как шахматистам, так и предпринимателям. Анализ новых данных и вводных позволяет постоянно расширять свой кругозор.
Анализ сыгранных партий. Опыт — лучший учитель. Сильный шахматист не только постоянно практикуется, но и анализирует свои партии, в особенности проигрышные. В бизнесе изучение успешных и провальных кейсов позволяет компании корректировать стратегию для удержания места на рынке и захода в новые ниши.
По сути, шахматы — ролевая модель бизнеса. Любая партия тренирует те же качества, что и сессия с бизнес-ментором. Во время игры можно увидеть со стороны свои поведенческие шаблоны, слабые стороны, научиться быстро анализировать соперника. Неслучайно шахматы в обязательном порядке изучаются в мировых вузах, дающих бизнес-образование.
Отличительная черта хорошего управленца — стратегическое мышление. Шахматы — отличный тренажер для данного навыка. Во время игры люди учатся:
Кристина Войцеховская:
«Сильный шахматист не только постоянно практикуется, но и анализирует свои партии, в особенности проигрышные».
Шахматы объединяют вокруг себя интеллектуальных и успешных людей. Неслучайно игру называют «королевской» — она была обязательным досугом многих исторических деятелей. Это особое сообщество, которое благодаря нетворкингу является реальным социальным лифтом.
Также шахматы — это нейрофитнес. Доказано, что игра улучшает память, концентрацию, скорость обработки информации и принятия решений. Из-за бесконечного количества уровней сложности она постоянно стимулирует образование новых нейронных связей. Регулярная практика позволяет держать в тонусе все когнитивные навыки.
Еще одно преимущество шахмат — снижение уровня стресса. Систематическая игра помогает тренировать нервную систему и волю к победе. Предвкушение победы стимулирует выброс гормонов радости, проигрыш — отвлекает от ненужных мыслей и будит желание сражаться, взять реванш.
По статистике, 90% начинающих предпринимателей бросают свое дело, так и не научившись правильно воспринимать неудачи. Шахматы способны удержать от такого поступка. Неслучайно 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров однажды заметил:
«Главное в шахматах — это не то, на сколько ходов вперед ты думаешь, а то, как ты анализируешь текущую ситуацию».
Ярким примером выступает история Стива Джобса и основанной им компании: потеряв место в собственном детище, предприниматель сумел не только вновь возглавить бизнес, но сделал его одним из самых крупных в мире. А ведь одно из любимых его увлечений — игра в «слепые» шахматы: Джобс отворачивался от доски и держал все ходы в уме. Кейс говорит лучше любых слов.