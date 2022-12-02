Когда на самом деле в СССР случился первый Чернобыль

О том что на химическом комбинате «Маяк» в засекреченном городке Челябинск-40 (ныне город Озёрск) 29 сентября 1957 года произошёл мощнейший взрыв с выбросом радиоактивных веществ, официально было объявлено лишь спустя более 30 лет - в июле 1989 года.

Фото: Русская семерка Русская семерка

И хотя в апреле 1958 года в датском издании «Берлингске Туденде» впервые появилась заметка о том, что на территории СССР зафиксирован высокий радиационный фон, советские газеты утверждали, что жители региона стали свидетелями уникального полярного сияния, загадочным образом засиявшим над Южным Уралом.

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Причём тут Кыштым?

Данная техногенная катастрофа после государственного признания получила название «Кыштымская авария» только потому, что ближайшим к закрытому городку населённым пунктом был город Кыштым, на состоянии жителей которого, к слову, ужасная авария никак не отразилась. Образовавшееся после взрыва радиоактивное облако поднялось на высоту 1-2 км и было унесено юго-западным ветром на северо-восток, оставив за собой так называемый восточно-уральский радиоактивный след протяженностью 300 км и шириной от 5 до 10 км.

Всего за 11 часов 20 миллионов кюри заразили местность, где проживали 270 000 человек, которым не только не сообщили о страшной опасности для их жизни, а ещё и заставили участвовать в ликвидации последствий необъявленной катастрофы.

Химический комбинат «Маяк»

Химический комбинат «Маяк» ведёт свою историю с 1945 года, когда на заседании Специального комитета при Совнаркоме СССР было принято решение о проектировании завода под номером 817, на котором будет создана атомная бомба.

Уже в начале лета 1948 года на секретном озёрском предприятии запланированной мощности достиг первый на континенте промышленный ядерный реактор А-1. Через полгода на комбинате заработала линия по выделению и переработке радиоактивного плутония, а вскоре был запущен блок по производству ядерного заряда. В результате на данном химическом заводе стали получать не только плутоний и уран, но и большое количество жидких и твёрдых радиоактивных отходов, в составе которых содержались остатки вышеназванных элементов, а также цезия, стронция и иных опасных веществ.

Первоначально заражённые продуктами ядерного распада отходы с предприятия «Маяк» попросту сливались в реку Теча, на которой и стоял завод. Однако, когда было зафиксировано резкое увеличение смертности в деревнях, располагавшихся по берегам данной реки, руководство решило сбрасывать в неё только средне- и малоактивные технологические радиоактивные жидкости, а отходы с высокоактивными элементами отправлять в бессточное озеро Карачай.

В 1950-х годах на «Маяке» были созданы специальные цилиндрические ёмкости из нержавеющей стали, одетые в бетонные рубашки, для хранения в них высокоактивных отходов ядерного производства. Назывались они банками и имели диаметр 18-20 метров и объём 300 кубометров. Прятали их под землёй на 10-12-метровой глубине в сооружениях, толщина стен и крышек которых составляла один метр.

Взрыв

Взрыв, который по тяжести своих последствий уступает только авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1, произошёл в банке №14, где в жидкой форме находились соединения плутония.

Согласно официальной версии, причиной детонации ёмкости с ядерными отходами стало повреждение её системы охлаждения. Циркулировавшая по трубам холодная вода обеспечивала поддержание внутри цилиндра безопасной температуры, которая легко могла достигнуть критической отметки из-за постоянного деления ядерных материалов, сопровождающегося выделением большого количества тепла.

В 1956 году, обнаружив в данном баке подтекание трубок, специалисты на время проведения ремонтных работ решили отключить систему охлаждения. Но быстро исправить неполадку не удалось, и начавшие подсыхать ацетаты и нитратные соли, являющиеся взрывчатыми веществами, стали концентрироваться на поверхности бака. А 29 сентября 1957 года в 16 часов 22 минуты они вспыхнули от случайно возникшей искры.

Альтернативная версия гласит, что авария на комбинате «Маяк» произошла вследствие попадания в бак-испаритель, наполненный растровом нитрата плутония, раствора оксалата плутония. В итоге выделившаяся энергия привела к перегреву ёмкости и радиоактивному взрыву.

Так или иначе, в результате детонации мощностью до 80 тонн в тротиловом эквиваленте банка №14 была полностью разрушена, а её выбитую взрывной волной 160-тонную крышку отбросило на 25 метров. За считанные минуты в атмосферу на высоту до 2-х километров вырвалось облако, насыщенное высохшими высокорадиоактивными отходами, оно содержало в себе изотопы циркония-95, стронция-90, цезия-137, рутения-106, ниобия-95, церия-144. Общая активность радионуклидов составила 20 миллионов кюри.

Последствия

Унесённое ветром от Озёрска облако распространило радиационные вещества сразу по трём областям – Челябинской, Тюменской и Свердловской - и накрыло 217 населённых пунктов, жители которых наблюдали в небе необычное оранжево-красно-голубое свечение.

Непосредственно от взрыва в Кыштымской катастрофе не погиб ни один человек. Почти 90% всех смертельно опасных веществ осели на территории засекреченного городка, но оставшихся 10% сполна хватило, чтобы более 90 000 человек, проживающих на территориях по-соседству получили значительную дозу облучения и страдали потом от вызванных им заболеваний.

Ликвидация

Первыми ликвидаторами катастрофы были ничего не подозревавшие о масштабах бедствия военнослужащие и заключённые из местной колонии. Позже к ним на подмогу направили гражданское население. Лишь 2 октября на месте техногенной трагедии начала работу специально созданная комиссия, и только 6 октября, спустя 8 дней после аварии, была организована эвакуация населения. В итоге 23 деревни, в которых проживали около 12 000 человек, были полностью отселены. Затем были перепаханы все поля, забит весь скот и уничтожены все дома вместе со всем имуществом. Делалось это для того, что остановить распространение радиации, а также уничтожить возможность тайного возвращения людей в свои дома.

Заповедник