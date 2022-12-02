Почему нельзя отмечать сорокалетие?

«В Японии, Китае и Корее с числом четыре все просто: его произношение «сы» похоже на произношение слова «смерть». Отсюда все отсутствие четвертого этажа или четвертой квартиры в домах, избегание «опасного» слова без крайней надобности. Есть даже такой интересный феномен – «тератофобия», страх перед числом четыре. В исламе, кстати, все позитивнее: в сорок лет будущий пророк Мохаммед встретился с архангелом Джабраилом в пещере и узнал о своем предназначении. Но тем не менее празднование сорокалетия в исламе не несет каких-то дополнительных значений, все в рамках Шариата. С точки зрения бытовой психологии сорок лет – это рубеж, когда у человека часто случается «кризис среднего возраста» и старые цели и смыслы могут требовать обновлений, что часто довольно болезненно. Если решите отметить, то можно порекомендовать не устраивать буйное веселье, а встретить эту «середину» в кругу действительно близких людей, наслаждаясь искренней любовью и поддержкой», – заключила Евгения Зиатдинова.