Почему нельзя отмечать сорокалетие?

Отмечать сорокалетие – плохая примета, в этом часто уверены россияне. Именно поэтому в этот день редко закатывают торжества, стараясь ограничиться празднованием в домашнем кругу. Почему сорокалетие считают опасной датой и как ее отмечать, рассказали корреспонденту MIR24.TV шаманы, астрологи и эзотерики.
В разных культурах сорокалетие человека связано с преодолением границы и переходом на новый уровень в рамках жизненного цикла, рассказывает шаман и рунолог Сергей Эспе.
«Первые сорок лет человек живет в соответствии с так называемым четырехчастным процессом, который формирует его физическое тело, душевные и духовные качества, ценности. От строит карьеру, создает семью, обретает знания и работает на себя. А далее происходит переход на новый уровень, в рамках которого четырехчастный цикл повторяется, но уже с учетом полученного опыта, знаний, навыков. Сорокалетие – это преодоление определенного рубежа, который связан с тем, что человек будет вынужден что-то оставить позади, освободиться и пожертвовать чем-то. Именно в этот период происходит так называемое перерождение в соответствии с теми заслугами и деяниями, которые реализовал человек», – комментирует Сергей Эспе.
В шаманской традиции цифра 40 связана с такими понятиями, как граница, жертвенность, мужество, и соотносится с первоэлементом Огня. Во многих традициях огонь издревле символизировал духовное мужское начало, а также использовался в погребальных обрядах, чтобы отправить преставившегося к праотцам. Именно поэтому традиционно во многих культурах сорокалетие отмечается тихо, в кругу семьи, объясняет собеседник MIR24.TV.
«По большому счету мы прощаемся с человеком, которого знали, и обретаем нового. Каким он будет? Может скатиться в детство, деградировать или возвыситься, стать наставником, передать полученный опыт и сплотить вокруг себя семью, коллег. Если вы встретите эту дату весело, то в рамках вселенских законов не произойдет обряд проводов, что чревато болезнями как на физическом, так и на духовном уровне. Вы не даете завершиться циклу, не позволяете закончиться естественному процессу увядания и начаться последующему возрождению. Не нужно бояться сорокалетия, просто встречайте его с распростертыми объятиями, воспринимайте как возможность обновиться, обнулиться и получить вторую молодость», – добавил Эспе.
В астрологии натальная карта любого человека подвергается «бомбежке» транзитных высших планет с 40 до 45 лет, замечает астролог Виктория Гиткис.
«Сама точка сорокалетия символизирует вхождение в турбулентный коридор. Жизнь проверяет нас на самостоятельность, ответственность, мудрость, стойкость. Проверяет, насколько мы движемся в жизни в соответствии с нашей астрологической навигационной картой. Эти последовательные кризисы, как мини-экзамены первой половины жизни. В этот период человек сталкивается с некой перезагрузкой своего дальнейшего пути уже до конца своей жизни. Но бояться сорокалетия не стоит. Нужно более философски и осмысленно взглянуть со стороны на свою жизнь и инициировать изменения, если они давно витали, чтобы внешние обстоятельства больно не прошлись по вашей жизни», – сказала она.
По словам таро-аналитика Евгении Зиатдиновой, число 40 в разных культурах нередко несет негативный оттенок. Например, сорок лет Моисей водил евреев по пустыне, сорок дней продлился Великий потоп, а в посмертных обрядах считается, что именно через сорок дней душа покидает Землю.
«В Японии, Китае и Корее с числом четыре все просто: его произношение «сы» похоже на произношение слова «смерть». Отсюда все отсутствие четвертого этажа или четвертой квартиры в домах, избегание «опасного» слова без крайней надобности. Есть даже такой интересный феномен – «тератофобия», страх перед числом четыре. В исламе, кстати, все позитивнее: в сорок лет будущий пророк Мохаммед встретился с архангелом Джабраилом в пещере и узнал о своем предназначении. Но тем не менее празднование сорокалетия в исламе не несет каких-то дополнительных значений, все в рамках Шариата. С точки зрения бытовой психологии сорок лет – это рубеж, когда у человека часто случается «кризис среднего возраста» и старые цели и смыслы могут требовать обновлений, что часто довольно болезненно. Если решите отметить, то можно порекомендовать не устраивать буйное веселье, а встретить эту «середину» в кругу действительно близких людей, наслаждаясь искренней любовью и поддержкой», – заключила Евгения Зиатдинова.