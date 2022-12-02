Почему часы встают в момент смерти владельца

Есть задокументированные свидетельства пугающего явления - после смерти человека останавливаются его часы. Подобные случаи отмечены летописцами, когда речь идет об известных людях. Так, часы английской королевы Анны Стюарт, которые висели на стене ее дворца, встали через две минуты после ее кончины.

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Их запустили вновь, но они продолжили останавливаться каждый раз, как умирала очередная особа королевской крови.

Часы президента США Авраама Линкольна постигла та же участь: их стрелки замерли в момент его гибели от рук наемного убийцы.

Известный судья, соотечественник Линкольна, получил брегет в подарок, его преподнес ему друг. Однажды часы остановились, это произошло в 2 часа ночи. На следующий день американцу сказали, что одаривший его друг умер именно в это время.

В старину полагали, если часы, принадлежащие покойнику, остановились, то запускать их вновь категорически не стоит. Их даже клали в гроб к владельцу. В этом есть своя логика: обычно человек привязывается к своим часам и ценит их, особенно если они дорогие, сделаны из драгоценных металлов. И такой предмет может привязать дух усопшего к тому месту, где он находится, а потому покойник будет являться в этом месте живым.

Но почему же часы останавливают свой бег в момент смерти владельца? Ученые сообщают на этот счет, что, если владелец постоянно носит часы на своем теле, их механизм как бы подстраивается под биение его пульса. Останавливается сердце – встают и часы.