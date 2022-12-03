Самого красивого верблюда выбрали в Катаре

В Катаре прошел конкурс красоты верблюдов. В нем приняли участие больше 700 животных из разных государств Персидского залива, передает «МИР 24». Критерии отбора очень строгие. Специальная комиссия проверяет, не проводили ли верблюдам косметические операции. За это владельцев не только отстраняют от соревнований, но могут и отобрать животных. Судьи оценивают размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Кроме того, проводят и отдельный конкурс на то, какая верблюдица даст больше молока. За самый большой надой дают 5,5 тысяч долларов. А за самого красивого верблюда приз в 10 раз больше – 55 тысяч.