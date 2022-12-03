Самого красивого верблюда выбрали в Катаре

В Катаре прошел конкурс красоты верблюдов. В нем приняли участие больше 700 животных из разных государств Персидского залива, передает «МИР 24». Критерии отбора очень строгие. Специальная комиссия проверяет, не проводили ли верблюдам косметические операции. За это владельцев не только отстраняют от соревнований, но могут и отобрать животных. Судьи оценивают размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Кроме того, проводят и отдельный конкурс на то, какая верблюдица даст больше молока. За самый большой надой дают 5,5 тысяч долларов. А за самого красивого верблюда приз в 10 раз больше – 55 тысяч.
«На протяжении всей истории бедуины гордились красотой своих верблюдов и их размерами. У каждого вида есть свои особенности и способы оценки их красоты. Сегодня у нас есть своя чистокровная порода. Эти верблюды – самые известные в Персидском заливе из-за своей скорости передвижения. Они пользуются большим уважением, особенно среди арабов», – рассказал председатель технического комитета Qatar Camel Mzayen Али Султан Аль-Хумейди.
С древних времен верблюды были основным средством передвижение на Ближнем Востоке. Правда, теперь их чаще разводят для скачек и для подобных конкурсов. А цена породистого верблюда может достигать нескольких миллионов долларов.