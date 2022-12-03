Россияне рассказали о казусах на корпоративах

На корпоративных вечеринках в российских компаниях часто происходят разнообразные казусы. Как сообщают «Известия», к такому выводу пришли аналитики рекрутингового сервиса «Работа.ру» по результатам проведенного социологического исследования.

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В опросе приняли участие более 5 тысяч российских пользователей сервиса. Треть из них (33%) признались, что становились свидетелями казусных событий на корпоративных мероприятиях. Веселый характер происшествий отметили 67% от этого числа. При этом 39% отметили, что случаи были постыдными, 33% – что они имели негативный характер, а 15% рассказали, что бывали и опасные инциденты.

Как отметили 37% участников опроса, казусы в их коллективах после корпоратива не обсуждаются. Еще 32% респондентов рассказали, что смешные случаи с вечеринок становились офисным фольклором. 23% опрошенных уточнили, что вспоминают веселые моменты каждый год вместе с коллегами.