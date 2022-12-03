Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Россияне рассказали о казусах на корпоративах

Мир24

На корпоративных вечеринках в российских компаниях часто происходят разнообразные казусы. Как сообщают «Известия», к такому выводу пришли аналитики рекрутингового сервиса «Работа.ру» по результатам проведенного социологического исследования.

Россияне рассказали о казусах на корпоративах
Фото: Мир24Мир24

В опросе приняли участие более 5 тысяч российских пользователей сервиса. Треть из них (33%) признались, что становились свидетелями казусных событий на корпоративных мероприятиях. Веселый характер происшествий отметили 67% от этого числа. При этом 39% отметили, что случаи были постыдными, 33% – что они имели негативный характер, а 15% рассказали, что бывали и опасные инциденты.

Как отметили 37% участников опроса, казусы в их коллективах после корпоратива не обсуждаются. Еще 32% респондентов рассказали, что смешные случаи с вечеринок становились офисным фольклором. 23% опрошенных уточнили, что вспоминают веселые моменты каждый год вместе с коллегами.

При этом 18% участников исследования отметили, что казусы испортили репутацию виновников, 6% рассказали, что виновники были уволены, а 4% поведали о штрафных санкциях для провинившихся.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители