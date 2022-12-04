Климатические краски: глобальное потепление меняет мир

В последнее время благодаря многочисленным протестам активистов обсуждение проблемы изменения климата вышло за рамки сферы производства и стало ассоциироваться с искусством. На фоне глобального потепления знаменитые полотна стали обливать супом и разноцветной краской. Так протестующие пытаются обратить внимание на то, что защищать нужно не картины, а человечество. Британский магазин для художников Ken Bromley Art Supplies и маркетинговое агентство Lacuna 5 пошли дальше и с помощью искусственного интеллекта (AI) представили, как знаменитые художники изобразили бы проблемы природы. В результате получилась уникальная серия работ, вновь оживившая Ван Гога, Моне и Рембрандта. Соприкосновение эпох — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Из-за аномально жарких температур несколько лет подряд мир борется с масштабными лесными пожарами. Для одной из главных климатических проблем выбрали крупнейшего представителя золотого века голландской живописи Рембрандта ван Рейна, работы которого отличаются уникальной светотенью. На полотне пожарный, одетый в современную экипировку, тушит полыхающий огнем лес. Растения изображены в типичной для Рембрандта приглушенной гамме, создающей эмоциональное напряжение. Лето 2022 года оказалось испытанием для многих стран и стало самым жарким за всю историю наблюдений в Европе — температура на 0,4 градуса по Цельсию превысила показатель 2021 года. С января огонь уничтожил 700 тысяч гектаров леса.

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Стиль работ знаменитого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали пришелся кстати, чтобы отобразить на полотне пострадавшую от вырубки лесов почву. Деревья на картине принимают необычную форму, их ветви чрезмерно изогнуты и переплетены, а стволы полностью разрушены. Сама земля окрашена в нездоровый коричнево-зеленый цвет, внимание притягивает яркое небо. Работа вызывает ассоциацию с полотном Дали «Постоянство памяти» с растекающимися по поверхностям часами.

Французский живописец, один из основателей импрессионизма Клод Моне, дожив до сегодняшнего дня, мог бы создать картину с токсичными электростанциями, которые почти непрерывно выбрасывают в атмосферу вредные вещества. Авторы проекта в типичной для импрессионизма манере изобразили пейзаж, на котором появляется ощущение движения растений на первом плане. Картина отдаленно напоминает работы Моне «Дама в саду Сент-Адресс» или «Поле маков». За деревьями возвышаются дымящие трубы производства. Однако благодаря приятным цветам сюжет не выглядит угрожающим.

Непривычные и искаженные формы стиля основоположника кубизма Пабло Пикассо подошли для сюжета о производстве мяса и жестокости этой сферы. На полотне выделены силуэты быков, ожидающих убоя. Их морды деформированы, из-за чего черты и силуэты становятся с трудом различимы. Во многих странах мира животноводство признают губительным для планеты и пытаются найти аналогии мясу — обеспокоенность связана с вредными выбросами, которые попадают в атмосферу из-за мясной промышленности. Более того, подобные предприятия вызывают беспокойство, так как коровы и прочие жвачные животные выбрасывают в атмосферу один из основных парниковых газов — метан. Этот газ является побочным продуктом работы бактерий, помогающих переваривать пищу, и выделяется в основном через отрыжку.

Другая природная проблема, которую изобразил искусственный интеллект, — наводнения. Для этого полотна выбрали стилистику работ японского художника и иллюстратора Кацусики Хокусая. На картине изображены почти полностью покрытые водой автомобили, над которыми возвышается мощное дерево. В последнее время наводнения случались в разных частях мира, унося жизни тысяч людей. Недавно мощные бедствия коснулись Индии и Пакистана, до этого стихия пронеслась по Мексике и Европе.

Проблему перенаселения планеты изобразили в стиле работ британского художника Лоуренса Лаури. Он прославился своими пейзажами индустриальных городов с толпами людей, лиц которых не видно. Манера письма мастера подошла к теме проекта — полотно представляет почти схематичные изображения горожан, которые ближе к центру холста сливаются в единую пеструю массу. На фоне возвышается мощное здание, напоминающее многоэтажку или завод, а еще дальше располагаются трубы предприятий.

Избыток населения на Земле оказывает существенное влияние на окружающую среду: ресурсов для поддержания нормального образа жизни может оказаться недостаточно, а растущее население будет еще активнее истощать земли. Британский ученый, активный сторонник использования атомной энергии Джеймс Лавлок отстаивал точку зрения о прочной связи между проблемами природы и увеличением количества людей. «Те, кто не понимает, что рост населения и изменение климата — две стороны одной медали, либо невежественны, либо прячутся от правды. Эти две огромные экологические проблемы неразделимы, и обсуждать одно, игнорируя другое, иррационально», — говорил эколог.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая недавно подала в суд на родную Швецию за бездействие в борьбе с глобальной катастрофой, оказалась на картине в стиле американского поп-арт-художника Энди Уорхола. На ярком красно-синем фоне искусственный интеллект изобразил немного угрюмую девочку с прикушенной губой и грозно смотрящей словно сквозь зрителя. Портрет активистки по художественным приемам напоминает выполненные Уорхолом портреты киноактрисы, секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро.

На фоне глобального потепления страдают и коралловые рифы, которые оказываются под угрозой исчезновения и выцветания из-за повышения температуры воды. Искусственный интеллект подобрал для этого климатического сюжета направление поп-арт, в котором работал американский художник Рой Лихтенштейн — он прославился благодаря картинам на основе комиксов. Картина выделяется своей простотой, она лишена привычных действующих лиц. На полотне яркими мазками изображены желтые, красные и черные кораллы, а на заднем плане разливается голубой океан.

Мексиканская художница Фрида Кало, прославившаяся своими автопортретами, стала героиней картины о загрязнении природы пластиком. Колоритная женщина сидит на песчаном пляже, заваленном бутылками, крышками, стаканчиками, всевозможными банками и другим мусором. На фоне виднеется зеленеющее море. Последние годы загрязнение пластиком стало насущной проблемой по всему миру. Об этом высказывался даже Папа Римский Франциск. «Выбрасывать пластик в море — преступление. Оно убивает биоразнообразие, убивает землю, убивает все», — заявил он в интервью на итальянском государственном телеканале RAI.