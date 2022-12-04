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3 часа назад

Странные новогодние традиции других стран: видео

Стелла Шмель

В каждой стране существует свой набор привычных ритуалов и правил для каждого праздника. Блогер Puhango рассказала в TikTok о том, как празднуют Новый год в разных частях нашей планеты. Эти традиции могут показаться странными, а иногда даже шокирующими, но все они имеют смысл и значение.

Например, в канун Нового года жители Японии украшают дома граблями вместо елок. Японцы верят, что счастье надо загребать в дом, поэтому вешают такое символическое украшение.

Забавный обычай есть в Аргентине – там во время боя курантов жители выбрасывают из окон все ненужные бумаги, журналы, газеты и чеки, которые накопились за год.

Подробнее о странных новогодних традициях других народов смотрите в видео.

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