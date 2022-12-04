Как выглядит самая старая кошка на свете и сколько ей лет

Кошка по кличке Флосси попала в книгу рекордов Гиннесса: она родилась в 1995 году, и сейчас ей 27 (а по человеческим меркам — все 120) лет. Флосси живет в Великобритании, и несмотря на солидный возраст ничто кошачье ей до сих пор не чуждо: она уверенно передвигается самостоятельно, пусть и без былой грации, не прочь поиграть и полакомиться вкусностями. Вот только уши и глаза подводят долгожительницу: Флосси почти ничего не слышит и не видит.