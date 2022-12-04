Как выглядит самая старая кошка на свете и сколько ей лет

Кошка по кличке Флосси попала в книгу рекордов Гиннесса: она родилась в 1995 году, и сейчас ей 27 (а по человеческим меркам — все 120) лет. Флосси живет в Великобритании, и несмотря на солидный возраст ничто кошачье ей до сих пор не чуждо: она уверенно передвигается самостоятельно, пусть и без былой грации, не прочь поиграть и полакомиться вкусностями. Вот только уши и глаза подводят долгожительницу: Флосси почти ничего не слышит и не видит.
Известно, что кошка пережила двух своих владельцев и в итоге оказалась в приюте. Удивительно, но старушку забрала оттуда новая хозяйка, хотя обычно кошки в возрасте (и уж тем более таком солидном) имеют крайне мало шансов вновь обрести дом. И все-таки чудеса случаются! «Я всегда хотела сделать последние годы жизни старенькой кошки счастливыми», — объясняет свой поступок британка Викки Грин, новая хозяйка Флосси.
Что же, желаем Флоссси уже меньше чем через месяц встретить свой день рождения все в том же добром здравии: 29 декабря долгожительнице исполнится 28 лет.