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1 час назад

Москвичи вспомнили «грустные» электрички 80-х годов

Мослента

«Грустные» электрички 80-х годов вспомнили москвичи в группе «Москва — воспоминания Детства» социальной сети «ВКонтакте». Поводом для ностальгии стала фотография электропоезда на перроне Ярославского вокзала.

Москвичи вспомнили «грустные» электрички 80-х годов
Фото: МослентаМослента

«Всегда считал в детстве, что она грустная. Особенно, когда смотрел на хвостовую "голову". Ощущение было, будто извиняется, что она уезжает, говорит: "Простите, пожалуйста". Очень человечная электричка, а теперь таких нет», — написал один из пользователей в комментариях под фото.

Юзеры отметили, что электрички этого типа — ЭР2-969 — заметно отличаются от современных комфортабельных составов. Но во времена СССР этот способ передвижения, несмотря на все неудобства, пользовался популярностью. «Автобусов много не ходило в пригород, поэтому электрички набивались "до потолка", но очень выручали», — заявил один из подписчиков группы.

«Сколько я на этой электричке на работу ездил. Ностальгия», «Много лет ездил на ней к бабушке с дедушкой. Помнил каждый метр пути», «Зимой такие теплые были, отогревался с улицы по пути», «Для меня эта ласточка родная: ездила на ней на учебу», — поделились воспоминаниями пользователи.

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