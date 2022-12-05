Москвичи вспомнили «грустные» электрички 80-х годов

«Всегда считал в детстве, что она грустная. Особенно, когда смотрел на хвостовую "голову". Ощущение было, будто извиняется, что она уезжает, говорит: "Простите, пожалуйста". Очень человечная электричка, а теперь таких нет», — написал один из пользователей в комментариях под фото.