Первый в мире атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду 65 лет назад

65 лет назад в Советском союзе спустили на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». Это был технологический прорыв. Над созданием уникального корабля работали сотни советских предприятий. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути и установил много мировых рекордов. Подробнее о дедушке атомного флота и его внуках рассказывает корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

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Команде «Ленина» такое и не снилось: в виртуальной реальности кадеты отрабатывают маневры в экстремальных ситуациях. Но это тоже традиция. Ледокол еще строили, а в Макаровке уже начали готовить специалистов по атомному судоходству.«Специалисты, которые работают в атомном флоте, должны знать основы ядерной физики, должны знать принципы работы ядерных реакторов. Был установлен первый тренажер, который моделировал атомную установку ледокола «Ленин», – рассказал директор института дополнительного профессионального образования государственного университета имени адмирала Макарова Сергей Айзинов.

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До его появления навигация по Северному морскому пути длилась два месяца. «Ленин» увеличил сезон до восьми. Чтобы понять, как судно поведет себя в Арктике, был построен первый в мире ледовый бассейн. Опыты проходят на уменьшенных моделях. Он работает до сих пор. Эти эксперименты никакими 3D-расчетами не заменить.

«Мы абсолютно точно можем померить нагрузки, испытать воздействия льда на корпус и понять, какие мощности, какие обводы, какие разделения должны быть у судна», – сказал директор Арктического и антарктического института Александр Макаров.

В ноябре на воду спустили самого молодого наследника «Ленина» – «Якутию». Это уже четвертый ледокол, созданный по новому проекту. Главное отличие этих атомных судов от машин прошлого поколения – использование в конструкции двойной осадки. Они способны проводить караваны в арктических условиях – ломать лед толщиной до трех метров. А могут работать на мелководье – в устьях полярных рек. Колоть лед способны круглый год в отличие от деда.

«На скорости порядка двух узлов этот ледокол ломал лед толщиной два метра. Сегодняшние ледоколы должны ломать лед в два метра на скорости 10-12 узлов», – отметил доцент кафедры морских технологий морского технического университета Алексей Добродеев.

Отслужив 30 лет, в 1989-м «Ленин» встал на вечную стоянку в Мурманске. На его борту работает музей. Но кажется, что первопроходец арктических льдов готов хоть сейчас сняться с якоря и присоединиться к своим потомкам с атомными сердцами.