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1 час назад

Мытье рук после улицы: чем правила гигиены русских так возмущают европейцев

Русская семерка

В Советском Союзе вопросам гигиены с самого начала стали придавать чуть ли не политическое значение. Был провозглашен лозунг: «В здоровом теле, здоровый дух». Пропагандировался культ спорта, а заодно – и культ чистоты. Государству для строительства социализма нужны были здоровые, выносливые особи.

Чем правила гигиены русских так возмущают европейцев
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Правительство понимало, что пренебрежение к гигиене может обернуться серьезными эпидемиями. Поэтому всячески старалось привить гражданам гигиенические навыки. Например, во многих госучреждениях висели плакаты «Просьба на пол не плевать», а также призывавшие чистить по утрам зубы и ходить после работы в баню… Советских детей учили в обязательном порядке мыть руки перед едой и после туалета.

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Вот свидетельство одного из российских интернет-пользователей: «Недавно пришлось наблюдать за семьей русской эмигрантки, вышедшей за канадца. Их сын, который даже не говорит по–русски, моет руки под открытым краном как мама, тогда как папа затыкает раковину пробкой и плещется в собственной же грязной пене. Мытье под струей русским кажется настолько естественным, что мы всерьез не подозреваем, что являлись, чуть ли не единственным (во всяком случае, одним из немногих) народом в мире, который поступал именно так».

В отличие от нас, европейцы и американцы привыкли экономить воду. Тем более что во многих местах попросту нет централизованного горячего водоснабжения, и приходится греть воду электрическими бойлерами, то есть платить еще и за электричество. А это довольно накладно. Поэтому стараются лишний раз не принимать водные процедуры, а наших соотечественников за границей часто предостерегают от бесконтрольного литья воды: «Ты не в России!»

Например, в Европе не мыть руки после возвращения домой с улицы. Русская привычка мыть руки "по любому поводу" многим европейцам кажется патологической.

Кто же прав – мы или они? Действительно, злоупотреблять мытьем рук не следует, предупреждают специалисты. Дело в том, что при этом мы можем уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии. Но в некоторых случаях мыть руки просто необходимо. Например:

- если вы пришли с улицы;

- если вы испачкались;

- после посещения туалета;

- перед тем как есть или готовить пищу и после этого;

- после обработки ран, использования мазей;

- после ухода за больным или смены подгузников ребенку;

- после контакта с животными или их фекалиями;

- после выноса или сбора мусора;

- после кашля, чихания в руку или сморкания.

- перед надеванием или извлечением контактных линз.

Мытье рук должно занимать не менее 20 секунд, а в идеале целую минуту, утверждают сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Вода при этом может быть теплой или прохладной, но не слишком горячей. Чтобы смыть болезнетворные микроорганизмы, желательно использовать мыло или антисептик. Последний вариант сгодится, если нет доступа к проточной воде.

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