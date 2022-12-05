Французские легионеры Гитлера: cколько их воевало против СССР

В июне 1941 года нацистская Германия объявила в оккупированной Франции набор в Легион Французских добровольцев, который планировали отправить на Восточный фронт. Всего за месяц в мобилизационные пункты обратились 13 тыс. человек, половину из которых отсеяли по здоровью.

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Уже в сентябре 1941 года 630-й пехотный полк добровольцев под командованием полковника Роже Лабона прибыл в Польшу. В Дебице 12 октября 1941 года легионеры дали присягу Гитлеру. 6 ноября французы прибыли в Смоленск, откуда двинулись дальше на восток – к Москве.

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Насчет того, принимали ли французы участие в боевых действия на Бородинском поле, существует два противоположных мнения.

Мнение о том, что потомки солдат Наполеона пытались повторить «подвиг отцов», основано на книге нацистского генерала Гюнтера Блюментрита The Fatal Decisions («Роковые решения»). В ней утверждалось, что французы принимали участие в боевых действиях под Бородино в составе 4-й армии Вермахта.

Якобы в бой французов напутствовал сам фельдмаршал Ганс фон Клюге, который напомнил легиону «о славе отцов» и о том, что в 1812 году здесь «плечом к плечу немцы сражались вместе с французами».

Морально поддержал легионеров и маршал-коллаборационист Петен. Он направил послание, в котором заявлял, что ему радостно от того, что французы воюют на стороне немцев и просил не забывать, что легионерам «принадлежит часть нашей военной чести».

«На следующий день, – писал Блюментрит, – французы смело пошли в бой».

Но военный историк Александр Сергеевич Киселев в статье «Миф об участии французских легионеров в боевых действиях на Бородинском поле в 1941 году» указывает, что в историю закралась ошибка.

Во-первых, военные действия на Бородинском поле происходили раньше, чем французы прибыли под Москву: с 13 по 18 октября 1941 года. Даже речь Петена была послана только 5 ноября.

Во-вторых, цитата из книги Блюментрита имеет продолжение: французы «не выдержали мощной атаки противника, морозов и метели... легион был разгромлен, понеся большие потери... Через несколько дней легион был отведен в тыл и отправлен на Запад».

Киселев указывает, что в начале октября 1941 года под Москвой не было ни сильных морозов, ни метелей, но всего этого французы могли хлебнуть, прибыв под Москву в ноябре.

Первые потери они понесли до боев. 400 человек заболели, обморозились или дезертировали.

Об остальных известно, что они в конце ноября находились в 80 км от Москвы в поселках Головкино и Новое Михайловское. Там их присоединили к 7-й пехотной дивизии немцев и бросили в бой у деревни Дьяково против бойцов 32-й стрелковой Краснознаменной дивизии. Мороз к этому времени уже достиг –20C. Атака проводилась без артподготовки, и разумеется, советские бойцы дали жару французам.

За 14 дней легион потерял 65 человек убитыми, 120 ранеными, еще 300 человек были обморожены и больны.[С-BLOCK]

Немцам ничего не оставалось, как отвести деморализованный легион на запад, переформировать и использовать против партизан. Так легионеры, «военная честь» Франции стали палачами.

Историк Светлана Анатольевна Кузяева в статье «Операция «Багратион»: военные контрразведчики за линией фронта» пишет, что в Белоруссии легионеры проводили карательные операции наравне с немцами. Часть из них вступила в СС.

С марта 1943 года 600 французов орудовали в городе Белыничи под Могилевом. В начале 1944 года их отвезли на отдых под Версаль, где пополнили часть уголовниками и парижскими рабочими, сформировав 638-й полк.

Полк был отправлен в район Орши и подчинен 286-й немецкой охранной дивизии. Легионеров разместили отрядами по 50—200 человек в деревнях и усилили предателями-военнопленными.

Легионеры прославились жестокостью. Так, в июне 1944 года они сожгли деревни Вольница, Сикерка и Малые Шепелевичи.

Партизаны и контрразведчики мстили легионерам. Так, в деревне Круча Славенского района Витебской области отряд Сергея Владимировича Гришина напал на французский гарнизон в 170 человек и уничтожил его. Трофеями партизан стали 12 пулеметов, минометы, противотанковая пушка и стрелковое оружие.

22 июня 1944 года во время отступления фашистов легион был брошен прикрывать отход нацистов по Минскому шоссе, где его изрядно потрепали.

Мобилизация во Франции была усилена, и на восток было отправлено 3 тыс. полицейских и студентов. Из них и легионеров была сформирована 8-я бригада СС, которую включили в дивизию «Хорст Вессель» и отправили в Галицию, где бригада была наголову разбита. В сентябре 1944 года немцы сформировали еще одну французскую часть – бригаду СС «Шарлемань», которая в начале 1945 года превратилась в дивизию. В нее входило 7 340 человек.

Дивизия воевала в Померании против частей 1-го Белорусского фронта, а ее остатки (700 человек) оказывали ожесточенное сопротивление во время взятия советскими войсками Берлина и даже защищали бункер Гитлера. 2 мая 1945 года в плен к советским бойцам попали 30 французов-эсэсовцев, защищавших рейхсканцелярию.

Многие легионеры сдавались американцам, но те передали пленных французскому генералу Леклерку. Согласно распространенной байке, генерал спросил пленных, не стыдно ли им носить форму нацистов? В ответ один из пленных с усмешкой спросил генерала, не стыдно ли тому носить американскую форму, чем подписал смертный приговор и себе, и товарищам. Леклерк приказал расстрелять всех, без суда и следствия.

9 мая 1945 года среди военнопленных, попавших в руки советских бойцов числилось 23 136 французов. Всего же на стороне нацистов против СССР воевали около 200 000 французских добровольцев. Кроме них, на стороне нацистов почти в полном составе воевали ВВС и ВМС Франции и еще 20 сухопутных дивизий.