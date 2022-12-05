Мужчина обнаружил спящего медведя у себя на крыльце

Житель американской местности Хитроу, штат Флорида, обнаружил медведя, который заснул на крыльце перед входной дверью его дома. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Чак Роббинс услышал, что недалеко от его дома бродит медведь. Мужчина хотел выйти на улицу, чтобы сделать фотографии животного, но не смог найти его и вернулся домой. Позже сосед позвонил ему и сказал, что медведь находится во дворе его дома.