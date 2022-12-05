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2 часа назад

Мужчина обнаружил спящего медведя у себя на крыльце

Lenta.ru

Житель американской местности Хитроу, штат Флорида, обнаружил медведя, который заснул на крыльце перед входной дверью его дома. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина обнаружил спящего медведя у себя на крыльце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чак Роббинс услышал, что недалеко от его дома бродит медведь. Мужчина хотел выйти на улицу, чтобы сделать фотографии животного, но не смог найти его и вернулся домой. Позже сосед позвонил ему и сказал, что медведь находится во дворе его дома.

Американец выглянул из окна и увидел, что крупный медведь пришел прямо на крыльцо его дома и уснул, устроившись перед входной дверью. «Это было удивительно. Я просто вышел из дома, и спящий зверь оказался прямо передо мной, очень близко», — поделился впечатлениями Роббинс.

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