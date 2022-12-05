Как трагический случай помог изобрести химиотерапию

В 1943 году, во время войны, в порту итальянского города Бари был размещен корабль с двумя тысячами бомб, каждая из которых содержала горчичный газ. 2 декабря по судну ударило 105 немецких бомбардировщиков. От взрыва пострадали мирные жители Бари. О том, как этот случай привел к изобретению химиотерапии, расскажет «Рамблер».

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Конкретного первооткрывателя у горчичного газа нет. Сотню лет химики синтезировали его, но не могли найти отравляющих свойств. В 1913 году, благодаря случайности, были открыты ядовитые составляющие этого вещества. В лаборатории Германа Фишера, немецкого химика, разбилась колба с синтезированным газом. Коллега химика на два месяца попал в больницу, а сам Герман сообщил о поражающих свойствах немецкому химическому обществу. После этого горчичный газ стали использовать в химическом оружии. Позже, в 1914 году, во время боевых действий под Ипром вещество получило название «иприт».

Взрыв газа в 1943 году поручили расследовать Стюарту Фрэнсису Александеру – эксперту по химическому оружию. Ученый выполнил вскрытие нескольких погибших во время катастрофы, случившейся 2 декабря, и обнаружил у них в крови низкий уровень лимфоцитов. Также выяснилось, что у пострадавших были подавлены миелоидные клеточные линии, аномальный рост которых может вызвать лейкемию. Так и родилась идея о применении вещества в медицинских целях.