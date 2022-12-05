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2 часа назад

Учёные увидели, что людям нравится выбирать маршруты с препятствиями вместо обычного тротуара

Ferra.ru

Исследование показало, что до 78% пешеходов выбрали бы более сложный маршрут с препятствиями, чем обычный тротуар.

Ученые увидели, как люди на самом деле выбираю маршрут
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Многие люди не имеют достаточного уровня физической активности. Простая ходьба, конечно, лучше, чем ничего, но она не покрывает все потребности. Гулять по местности с препятствиями было бы полезнее. Но выберут ли взрослые такие «весёлые» маршруты?

Исследование под руководством Кембриджского университета предполагает, что при правильном дизайне ландшафта большинство выберет. Участникам показывали изображения сложных, то есть с различными ступенями и балками, и обычных асфальтированных маршрутов и спрашивали, какой они выберут. Исследователи проверили ряд параметров в различных сценариях, включая пересечение воды, короткие пути, необычные скульптуры и наличие/отсутствие перил и других людей.

В результате 80% участников исследования выбрали сложный маршрут по крайней мере в одном из сценариев. Там, где сложный вариант был короче обычного, вероятность выбора увеличилась на 10%.

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