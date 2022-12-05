Ученые увидели, как люди на самом деле выбираю маршрут

Исследование показало, что до 78% пешеходов выбрали бы более сложный маршрут с препятствиями, чем обычный тротуар.

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Многие люди не имеют достаточного уровня физической активности. Простая ходьба, конечно, лучше, чем ничего, но она не покрывает все потребности. Гулять по местности с препятствиями было бы полезнее. Но выберут ли взрослые такие «весёлые» маршруты?

Исследование под руководством Кембриджского университета предполагает, что при правильном дизайне ландшафта большинство выберет. Участникам показывали изображения сложных, то есть с различными ступенями и балками, и обычных асфальтированных маршрутов и спрашивали, какой они выберут. Исследователи проверили ряд параметров в различных сценариях, включая пересечение воды, короткие пути, необычные скульптуры и наличие/отсутствие перил и других людей.