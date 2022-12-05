Пара нашла конверт с миллионом и вернула его владельцу

Пара в швейцарской коммуне Мартиньи нашла на улице потерянный пенсионером конверт с крупной денежной суммой и вернула его владельцу. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пожилой мужчина снял в банке 20 тысяч швейцарских франков (1,3 миллиона рублей). Вскоре он обнаружил, что конверт с деньгами пропал из его кармана. Мужчина предположил, что стал жертвой карманников.

Конверт нашла на улице пара. На чеке о снятии денег был указан адрес мужчины, и нашедшим деньги удалось разыскать их владельца.