Почему кошки лапами мнут человека

Кошки — крайне любознательные животные. Как и хозяева, они познают мир в том числе с помощью осязания: например, попадая в новый дом, им крайне необходимо перетрогать буквально всё. Но это далеко не единственная причина, почему кошки мнут лапками что-то или кого-то, зачастую такое поведение также объясняется позитивными и негативными эмоциями или привычками. Давайте вместе разбираться, зачем кошки топчутся и перебирают передними лапками на человеке или вещах, и что это значит на языке наших котиков.

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10 причин, зачем котики мнут лапками хозяев или вещи

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В отличие от многих других животных, у кошек сильно развито осязание. Не только усы, но и подушечки на лапках с большим количеством необходимых желёз помогают кошкам получить интересующую информацию, а также выразить свои эмоции. Забавные движения кошек лапками многие хозяева в шутку сравнивают с перемешиванием теста и приготовлением печенья. Но, конечно, кошки в такие моменты думают далеко не о выпечке: исследователи объясняют эти движения множеством причин.

Зов инстинктов

Иногда кошки вспоминают своих диких предков и неосознанно повторяют за ними, проверяя различные поверхности на прочность – именно так «дальние родственники» домашних котов готовились к охоте. Но почему порой кошки мнут лапами человека? Это может быть связано с ностальгией по детству! Нередко котята лапками намекают маме, чтобы она не двигалась в процессе кормления, а еще разминают её живот для того, чтобы молоко вырабатывалось быстрее. Эти моменты запоминаются котам и ассоциируются у них не только с чувством сытости, но еще и с теплом, спокойствием, уютом и маминой любовью.

Повзрослев, кошки инстинктивно повторяют такие движения лапками сразу после еды или перед сном — исследователи называют этот ритуал «молочным шагом».

Попытки привлечь внимание

Ещё одна причина, почему коты мнут лапами хозяина, кроется в попытках привлечь к себе внимание. Наверняка вы замечали, что пока вы сидите за компьютером, ваш питомец сначала ходит где-то рядом, а потом всё же не выдерживает и начинает «случайно» наступать вам на руки или забирается на плечи. Это явный признак того, что вам пора прерваться хотя бы на несколько минут и поиграть с кошкой, чтобы не провоцировать у неё стресс.

Настроение (хорошее и плохое)

Если у котика всё-таки есть причина для расстройства, он может быстро исправить неприятную ситуацию, потоптавшись по воздушному одеялу, подушке или даже мягкой мебели (это ещё один повод не забыть вовремя подстричь пушистику когти). Так котики вызывают выброс эндорфинов — гормонов счастья. А если настроение всё же хорошее — питомцам хочется разделить этот момент с хозяином; вот почему часто кошки передними лапами топчутся на человеке.

Любовь и благодарность к хозяину

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, действительно ли кошка вас любит, обратите внимание на её лапки. Высокий уровень привязанности, доверия и тёплых чувств к хозяину коты выражают с помощью всё тех же прикосновений. В следующий раз, когда вам станет интересно, почему кошка топчет вас лапками и урчит, подумайте: возможно, вы только что её погладили, вкусно накормили или просто долго находились в другой комнате. Питомец мог соскучиться!

Забота о хозяине

Один из самых известных фактов о кошках — они действительно лечат или, как минимум, пытаются вылечить человека в моменты недомоганий. Иногда кошки просто ложатся рядом с хозяевами, иногда пытаются прилечь на место, которое болит, а могут предложить и массаж под расслабляющее звуковое сопровождение: вот почему периодически кошки мнут человека лапами и мурлыкают.

Обозначение своей территории

Если пушистик где-то почувствовал себя хозяином, его уже не отговорить! Для обозначения своей территории он будет использовать лапки: на них располагается большое количество желёз, которые выделяют своеобразный, иногда еле заметный аромат. Он помогает котам пометить любимые игрушки и другие вещи, а также сообщить другим пушистым гостям, что кот в доме уже есть — и это один из ответов на вопрос, почему ваша кошка может перебирать передними лапами на разных поверхностях.

Брачные игры

Привлечь своими лапками кошки пытаются не только хозяев, но и котов: мяуканье и активные движения также помогают обратить на себя внимание партнёра в период брачных заигрываний. Если же кот в доме один, он будет сильно выгибать спину, мять игрушки и мебель. Не рекомендуем хозяевам беспокоить питомцев в такие моменты: это может только их разозлить. Тем более, что такое поведение проходит примерно через 10-15 суток.

Проверка места на безопасность и удобство

Выяснить, что значит, когда кошка мнёт лапами, помогают её последующие действия. Если ваша любимица, размявшись, укладывается отдохнуть, вполне возможно, что до этого с помощью лапок она проверяла место на безопасность, отсутствие посторонних звуков (шелеста, например), а также на уровень удобства: это касается не только пола, мебели и лежанок, но и хозяина тоже. Вдруг вы неудобный!

Приготовления ко сну

А ещё кошки мнут лапами человека перед сном. Их предки так проверяли природные спальные места: приминали разные поверхности с травой или листьями, чтобы улечься поудобнее. Со временем в жизнь кошек пришел комфорт, а инстинкты всё равно остались.

Советы владельцам

Если кошка своими лапками отвлекает вас от важных дел или по каким-то причинам прикосновения вызывают у вас дискомфорт, постарайтесь аккуратно переключить внимание питомца. К примеру, вы можете:

достать любимую кошачью игрушку;

выделить пару минут и поиграть с кошкой, чтобы удовлетворить ее запрос на внимание;

погладить именно лапки и таким образом успокоить их;

предложить кошке что-то мягкое, на чем можно потоптаться — плед или вашу кофту.

А вот чего делать не стоит, так это наказывать пушистика, применять силу и даже замахиваться, повышать голос или совсем никак не реагировать. Вполне возможно, что кошка пришла к вам, чтобы получить или выразить любовь, и поэтому любая негативная реакция, а также полное отсутствие реакции может её травмировать.

Воздействие на человека

Коты положительно влияют на своих хозяев — это факт, доказанный многими исследователями. В психотерапии даже существует такое понятие, как «фелинотерапия» : это способ лечения психотравм или их симптомов с помощью кошек, который подходит всем, у кого нет аллергии на шерсть.

Во-первых, кошки одним только присутствием избавляют людей от одиночества: с котом можно — а иногда даже и нужно — разговаривать (кстати, именно для социализации врачи рекомендуют заводить котов пациентами с аутизмом или шизофренией). Также кошки помогают справиться с накопившимся избытком любви — когда в доме появляется кот, вам всегда будет, о ком заботиться и кому уделять внимание. И, конечно, питомец развивает в человеке чувство ответственности вне зависимости от окружающих обстоятельств, ведь без человека кот, даже находясь в домашних условиях, справиться не сможет.