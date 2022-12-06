Если кошки не спят, скорее всего, они пристально следят за нами — так думают многие хозяева. А всё потому, что люди редко видят своих питомцев с закрытыми или полузакрытыми глазами. Предлагаем разобраться, почему кошки не моргают, так ли это на самом деле и сохнут ли при этом глаза у пушистиков.
Глаза у кошки своим строением практически не отличаются от человеческих. Они состоят из трёх сегментов (слоев):
Неудивительно, что у котов и людей схож и механизм работы зрения: лучи света через хрусталик попадают на глазную сетчатку и переворачивают изображение, а затем зрительные импульсы отправляют картинку в мозг, где она вновь принимает свое нормальное положение.
Но есть, конечно, и несколько характерных отличий: например, угол обзора у котов может составлять вплоть до 270° (некоторые питомцы могут замечать предметы, спрятанные у них за спиной). Коты абсолютно спокойно видят сложный для людей 25 кадр, ведь минимальная скорость их зрения составляет 50 кадров в секунду. А вот острота зрения выше у людей, так как все коты обладают дальнозоркостью. Всё, что находится вблизи от них, питомцы идентифицируют с помощью запахов, осязания или чувствительности усов.
Вопреки распространённым стереотипам, кошки действительно моргают, но не совсем так, как считают люди.
Веки у кошек практически никогда не закрываются полностью, поэтому моргание больше похоже на прищур. Коты моргают нечасто, в основном — с целью защиты, и делают они это с помощью третьего века, так называемой «мигательной перепонки». Она появляется и исчезает настолько быстро, что человеческий глаз легко может это пропустить. Именно перепонка уберегает глаза кошек от попадания пыли и песка и перемещает глазную жидкость, чтобы убрать с поверхности глаза что-то инородное или просто увлажнить их.
Но вместе с этим мигательная перепонка служит и инструментом общения — «прищур» у кота может говорить о хорошем настроении питомца и ощущении комфорта. Со стороны это напоминает, будто кот медленно вам подмигивает! А вот пристальный взгляд без прикрытых глаз — кошачий способ выражения превосходства; не над хозяином, конечно, а над другими питомцами, если такие оказались поблизости.
Помимо моргания, с кошками связан интересный феномен «ночного зрения», который люди не всегда представляют себе правильно. Дело в том, что в тёмное время суток зрачки у кошек становятся значительно шире — они могут практически полностью занять площадь глаза, поэтому видят кошки действительно хорошо. Также ориентироваться в сумерках им помогают фоторецепторы и тапетум — специальный слой сосудистой оболочки, который отражает даже небольшие лучи света наружу, как бы превращая их в освещение для котов (после отзеркаливания свет попадает на сетчатку, из-за чего глаза у кошек начинают блестеть). При этом, чтобы ориентироваться на местности, котам хватает только десятой части всего света, который нужен человеку.
Однако в абсолютной темноте кошек спасает уже не уникальное зрение, а другие органы чувств (лапки, усы и т.д.) — увидеть они ничего не смогут.
Состояние здоровья питомцев нуждается в вашем пристальном внимании — и глаза кошек не являются исключением. Рекомендуем периодически проводить домашние осмотры при ярком свете.
На какие факторы стоит обращать внимание?
Если как минимум один из перечисленных критериев отклоняется от нормы, или вы заметили, что кот стал чаще трогать глаза лапкой — это повод как можно быстрее обратиться к ветеринару. Чтобы уберечь себя и питомца от лишнего стресса, стоит посещать специалиста в целях профилактики и делать это регулярно.