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1 час назад

Почему кошки не моргают

Petstory

Если кошки не спят, скорее всего, они пристально следят за нами — так думают многие хозяева. А всё потому, что люди редко видят своих питомцев с закрытыми или полузакрытыми глазами. Предлагаем разобраться, почему кошки не моргают, так ли это на самом деле и сохнут ли при этом глаза у пушистиков.

Почему кошки не моргают
Фото: PetstoryPetstory

Как устроены кошачьи глаза?

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Глаза у кошки своим строением практически не отличаются от человеческих. Они состоят из трёх сегментов (слоев):

  • Внешний слой — роговица и непрозрачная часть под названием «склера»;
  • Средний слой — перегородка, хрусталик, радужная оболочка, зрачок;
  • И внутренний слой — сетчатка из палочек и колбочек.
  • За защиту и очищение глаз отвечают вспомогательные органы: веки (кстати, именно от них и зависит, моргают ли кошки), ресницы и слёзные железы.

Неудивительно, что у котов и людей схож и механизм работы зрения: лучи света через хрусталик попадают на глазную сетчатку и переворачивают изображение, а затем зрительные импульсы отправляют картинку в мозг, где она вновь принимает свое нормальное положение.

Но есть, конечно, и несколько характерных отличий: например, угол обзора у котов может составлять вплоть до 270° (некоторые питомцы могут замечать предметы, спрятанные у них за спиной). Коты абсолютно спокойно видят сложный для людей 25 кадр, ведь минимальная скорость их зрения составляет 50 кадров в секунду. А вот острота зрения выше у людей, так как все коты обладают дальнозоркостью. Всё, что находится вблизи от них, питомцы идентифицируют с помощью запахов, осязания или чувствительности усов.

Моргают ли кошки или нет?

Вопреки распространённым стереотипам, кошки действительно моргают, но не совсем так, как считают люди.

Веки у кошек практически никогда не закрываются полностью, поэтому моргание больше похоже на прищур. Коты моргают нечасто, в основном — с целью защиты, и делают они это с помощью третьего века, так называемой «мигательной перепонки». Она появляется и исчезает настолько быстро, что человеческий глаз легко может это пропустить. Именно перепонка уберегает глаза кошек от попадания пыли и песка и перемещает глазную жидкость, чтобы убрать с поверхности глаза что-то инородное или просто увлажнить их.

Но вместе с этим мигательная перепонка служит и инструментом общения — «прищур» у кота может говорить о хорошем настроении питомца и ощущении комфорта. Со стороны это напоминает, будто кот медленно вам подмигивает! А вот пристальный взгляд без прикрытых глаз — кошачий способ выражения превосходства; не над хозяином, конечно, а над другими питомцами, если такие оказались поблизости.

Помимо моргания, с кошками связан интересный феномен «ночного зрения», который люди не всегда представляют себе правильно. Дело в том, что в тёмное время суток зрачки у кошек становятся значительно шире — они могут практически полностью занять площадь глаза, поэтому видят кошки действительно хорошо. Также ориентироваться в сумерках им помогают фоторецепторы и тапетум — специальный слой сосудистой оболочки, который отражает даже небольшие лучи света наружу, как бы превращая их в освещение для котов (после отзеркаливания свет попадает на сетчатку, из-за чего глаза у кошек начинают блестеть). При этом, чтобы ориентироваться на местности, котам хватает только десятой части всего света, который нужен человеку.

Однако в абсолютной темноте кошек спасает уже не уникальное зрение, а другие органы чувств (лапки, усы и т.д.) — увидеть они ничего не смогут.

Здоровье глаз кошек

Состояние здоровья питомцев нуждается в вашем пристальном внимании — и глаза кошек не являются исключением. Рекомендуем периодически проводить домашние осмотры при ярком свете.

На какие факторы стоит обращать внимание?

  • Выделения, грязь в уголках глаз;
  • Обильное слезотечение;
  • Помутнения; изменение цвета глаз или выстилки века;
  • Сложность с открытием глаза;
  • Видимое третье веко.

Если как минимум один из перечисленных критериев отклоняется от нормы, или вы заметили, что кот стал чаще трогать глаза лапкой — это повод как можно быстрее обратиться к ветеринару. Чтобы уберечь себя и питомца от лишнего стресса, стоит посещать специалиста в целях профилактики и делать это регулярно.

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