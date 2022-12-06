Почему кошка гоняется за своим хвостом

Одно из самых забавных занятий кошек — постоянная охота за собственным хвостом. Вы когда-нибудь замечали, что ваш кот сворачивается колечком, преследуя… самого себя? А знаете, почему он это делает? В материале даём 5 причин, по которым ваш кот может гоняться за собственным хвостом. Спойлер: некоторые из них могут заставить вас задуматься о здоровье вашего питомца.

Фото: Petstory Petstory

Почему кошка бегает за своим хвостом — 5 причин

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Игра

Кошачий характер бывает разный. Но всё же большинство котят по природе очень игривы. Их любимое развлечение — вести охоту на движущиеся предметы, нападать на них — даже если это часть их тела. Если она движется — держись! Поэтому для пушистых погоняться за самим собой может быть просто-напросто весёлой игрой.

Важно также понимать, что в процессе таких игр котята тренируют свои кошачьи навыки. Это даёт выход их инстинктам и естественным, природным привычкам. Это делает вашего питомца счастливее. Поэтому в следующий раз, когда заметите, что ваш кот бегает за своим хвостом, дайте ему насладиться моментом.

Но несмотря на то, что такие погони — достаточно распространённое среди кошек явление, всё же у собак оно встречается гораздо более часто. Если у вас есть и одни, и другие питомцы, сравните.

Попытки облегчить чувство скуки и стресс

Котики очень тонко чувствуют эмоции. Поэтому, когда испытывают дискомфорт — например, им скучно или они переживают, — стараются вернуться в нормальное состояние настолько быстро, насколько это возможно. Иногда им в этом помогают достаточно странные вещи, например, игры с подручными предметами. Постоянно ускользающий от них хвост отлично подойдёт!

Если вашему питомцу такое поведение не свойственно, лучше проследить, при каких обстоятельствах его привычки меняются. Возможно, в этом нет ничего плохого и котику действительно просто скучно. Или, например, если вы переехали, у вашей кошки, конечно, будет стресс, и это может стать причиной того, что она начнёт гоняться за собственным хвостом.

Стоит помнить, что такое поведение можно назвать нормой в основном для котят. Вы можете заметить, что взрослая и особенно домашняя кошка гоняется за своим хвостом: это может сигнализировать о том, что животному недостаточно текущей активности — и это уже небольшая проблема. Но решить её можно и нужно. Попробуйте больше играть с питомцем, прячьте по дому его любимые лакомства и предметы, буквально заставляйте пушистика охотиться.

Желание снять боль или неприятные ощущения

Если вашему коту больно, то он, скорее всего, будет активно взаимодействовать с тем местом, которое у него болит: вылизывать, покусывать или даже царапать его.

Вам может казаться, что ваш кот просто играет с собственным хвостом, в то время как он испытывает боль: например, повреждение хвостика, паразиты или аллергия.

Особенно тщательно приглядитесь к хвосту, если котик не оставляет его в покое! Существует вероятность того, что питомец травмирует его и подцепит инфекцию. А такие проблемы с хвостами кошек — одни из самых сложных в лечении. Так что старайтесь избегать этого по возможности.

Охотничьи тренировки

Ваш кот, как и любой другой — талантливый от природы охотник. Ему свойственно преследовать всё, что движется. А потому он может быть по-настоящему заворожен собственным хвостиком — ведь он всегда маячит где-то неподалеку, мы уже об этом говорили.

Такой поведенческий паттерн, когда кошка бегает за своим же хвостом, в особенности часто встречается среди домашних питомцев. У пушистиков, которые проводят много времени на улице, есть больше свободы для естественной охоты.

Обсессивно-компульсивное расстройство

В большинстве случаев, если кот бегает за хвостом, это форма игры. Но иногда это может быть признаком гиперестезии, по сути — кошачьего ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства). И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Вот ещё несколько признаков того, что у вашего котика может быть ОКР, и стоит обратиться к профессионалу:

кот бежит от угрозы, которой нет;

периоды гиперактивности или даже агрессии, будто припадки;

расширенные зрачки;

зацикленность на хвосте;

чрезмерный контакт с хвостом — до той степени, что начинает выпадать шерсть;

повышенная чувствительность к касаниям.

Если вы заметили за вашим питомцем такое поведение, обратитесь к ветеринару как можно скорее.

Но как понять, когда погоня за хвостом — безобидная игра, а когда — признак заболевания? Оценить это можно по трём факторам.

Возраст кошки

Это, пожалуй, один из основных и первичных индикаторов. Если вы растите котёнка или ваша кошка достаточно молодая — примерно до 2 лет, — наиболее вероятно, что, охотясь на свой хвост, она играет, реализует инстинкты и познаёт мир.

А вот если ваш питомец уже в самом расцвете сил или вовсе пенсионер, стоит задуматься о причинах того, почему у него могла появиться такая привычка.

Изменения в поведении

Если обычно вашему четверолапому другу не свойственно заниматься такими очаровательными глупостями, но вдруг ни с того ни с сего он стал гоняться за своим хостом, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Вообще, если вы замечаете, что в поведении питомца что-то существенно изменилось, это может быть первым индикатором различных заболеваний.

Поведение во время игры

Понаблюдайте, как конкретно ведёт себя кошка, гоняясь за самой собой по кругу. Злится ли, агрессирует? Рычит или шипит? Замечали ли вы такое за ней в игре раньше? Если нет, возможно, что-то не так.

А иногда кошки начинают преследовать не только собственный, но и хвостик другого четверолапого! Здесь также стоит обратить внимание на то, как именно котик ведёт себя: становится ли агрессивным, требует ли внимания. Это может быть не столько игра, сколько полноценное соревнование за внимание хозяина — особенно актуально для тех хозяев, у кого 2 и больше котов. Во время такой активности важно проследить за тем, чтобы в процессе игры ваш кот не поранил другого.