Дьявольские облака: когда появляются и что предвещают

Дьявольскими облаками называют природное явление, которое представляет собой волнистые облака разной плотности. Из-за падения света они становятся темными и выглядят устрашающе. О том, почему происходит это природное явление и что оно предвещает — в материале “Рамблера”.

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Общество любителей облаков

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У дьявольских облаков есть очень интересная история. Впервые они были классифицированы относительно недавно — в 2006 году их впервые сняла девушка по имени Джейн Уиггинс в США. Она была членом “Общества любителей облаков”. Позднее это природное явление начали замечать в других уголках света и общество добилось их полноправной классификации.

Всемирная метеорологическая организация включила их в список редких природных явлений под названием asperatus (что вы переводе с латыни означает “шероховатость”).

Почему появляются облака

Долгое время ученые не могли понять, почему раньше эти облака наблюдали гораздо реже, но потом пришли к выводу, что они появляются только в определенной местности. Бугристые облака преимущественно появляются в холмистой или гористой местности и нередко повторяют рельеф земли. Когда происходит вертикальное и горизонтальное движение потоков воздуха, облака становятся похожи на волны.

Кроме того, дьявольские облака формируются сразу в нескольких слоях атмосферы. Поэтому в результате их появления часть облаков становится светлой, а часть — темной.

Пока что ученые сходятся во мнении, что они образовываются в результате столкновения холодных и теплых воздушных масс в разных слоях атмосферы. Еще одно условие, которое должно быть выполнено — высокая конденсация пара.

Что предвещают “дьявольские облака”

Если посмотреть на шероховатые облака, можно предположить, что они не предвещают ничего хорошего. И это действительно так. Название “дьявольские” они получили в том числе и из-за того, что после них проходит сильная гроза или ураган. В районе гор это может быть действительно опасно.