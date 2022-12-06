Почему моряки раньше редко ловили рыбу, даже если голодали

Из записей моряков известно, что одной из проблем, с которой они сталкивались, был голод. Но почему тогда они не ловили и не ели рыбу, плавающую в море или океане?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Моряки раньше знали, что употребление рыбы - это большой риск. Некоторые члены экипажа после поедания рыбы умирали. Поэтому моряки пытались любыми способами понять, съедобна ли вообще та или иная рыба.

В 2020 году учёные обнаружили, что заражённая рыба, которой люди могли отравиться, обитает в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах. В этих местах раньше и плавали моряки.

Ещё одной причиной, по которой моряки почти не ловили рыбу, связана с климатом. Чаще всего проплывали путешественники мимо районов со спокойной погодой, которые находились в центре тропиков. В подобных регионах живность в основном сосредоточена не на поверхности воды, а на глубине.