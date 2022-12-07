Как появилась гражданская авиация

Самым быстрым способом преодолеть расстояния на сегодня является авиация. Если поезд от Москвы до Владивостока идет семь суток, то на самолёте это же расстояние можно преодолеть за восемь часов. Авиация сделала возможным сообщение с самыми труднодоступными регионами по всему миру, куда иным способом подчас и не добраться. 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Установлен он был в 1996 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) куда входят практически все страны мира. А в качестве даты выбрали день, когда в 1944 году была подписана Международная конвенция гражданской авиации в Чикаго. Россия в лице СССР присоединилась к ICAO 14 ноября 1970 года, хотя у нас есть еще и национальный День Гражданской авиации, который приходится на 9 февраля. Ну да зная летчиков, они с удовольствием отмечают оба.

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Гражданская авиация возникла сразу же как только появились самолеты – на нее с интересом смотрели почтовики, медики, грузоперевозчики. Военные хоть и быстро отреагировали, но еще какое-то время думали – а что им со всем этим богатством делать? А тем временем уже появился первый пассажир. Братья Уилбер и Орвилл Райт в 1903 году подняли в воздух первый самолет и пролетели 260 метров, а уже в 1908 году взяли на борт своего друга Чарли Фёрноса и немного покатали его. Вот он и стал первым авиапассажиром в истории.

Пассажирская авиация

Вскоре американское правительство заключило контракт с братьями Райт на поставку одного самолета. Любопытно, что в контракте было прописано, что он должен пролететь 100 миль и не грохнуться. Дело в том, что уже в том же 1908 году появилась первая жертва авиакатастрофы, разбился Томас Селфридж. Таким образом безопасность полетов сразу же стала одним из основных требований.

А вот первый специальный пассажирский самолет появился в России. В 1913 году на Русско-Балтийском заводе (Руссо-Балт) под руководством Игоря Сикорского был сконструирован биплан «Илья Муромец». Да, тот самый, который называют первым в мире тяжелым бомбардировщиком. Но вначале он стал первым в мире пассажирским самолетом, в армию его призовут позже.

Показательный полет был совершен в 1914 году. На борту находилось 16 человек и собака в придачу, за штурвалом сидел сам Сикорский. Степень комфорта была высочайшей – салон отапливался и освещался электричеством, были туалет и спальные боксы. Сикорский здесь впервые в мире разделил кабину пилота и пассажирский салон. В конструкции «Ильи Муромца» было столько новаторского, что многие элементы используются в авиастроении до сих пор.

А вот первую авиакомпанию опять создали ушлые американцы, называлась она St. Peterburg Tampa AirboatLine. Она действительно летала из Санкт-Петербурга в Тампу, но только оба города расположены во Флориде и соединяла западное и восточное побережье. Затем стали появляться авиакомпании по всему миру. Из всех «первенцев» до наших дней дожила только одна – немецкая «Люфтганза», основанная в 1926 году.

Грузовая (транспортная) авиация

По понятным причинам она появилась даже раньше пассажирской. В 1910 году летчику Филипу Пармели нужно было доставить 410 кг шелка из Виз Дейтона в Колумбус, где открывался профильный магазин. До аэродрома и от аэродрома груз доставили на автомобиле. Все прямо как сейчас. Есть один нюанс – это было заодно и соревнование с поездом, выясняли кто быстрее.

Самолет победил. С тех пор грузовая авиация стала одним из самых важных направлений в перевозках. Благодаря ей выживают люди в таких местах, где раньше это не представлялось возможным или многие товары были недоступными. Даже в мегаполисах, где с логистикой обычно все в порядке, благодаря доставкам по воздуху стало возможно быстро получать экзотические продукты, попробовать которые раньше можно было только совершив путешествие.

Почтовая авиация

В принципе, она тоже появилась с первыми самолетами – с летчиками передавали срочные письма и документы. Но в ее истории был один любопытный случай, который показал, чем именно авиапочта лучше голубиной.

Трансатлантические перелеты еще были недоступны, поэтому чтобы попасть с одного континента на другой приходилось пользоваться океаническими лайнерами. Одним из лучших и роскошных был Olympic компанииWanamaker. И вот однажды, один из пассажиров умудрился сесть на судно без очков. Плавание предстояло достаточно длительным, а изготовить новые было негде. Досада невероятная.

Тогда руководство компании, чтобы показать, насколько они заботятся о пассажирах, наняла самолет, который догнал Olympic в море и сбросил пакет с очками на палубу. Почтовую операцию выполнил пилот Том Сопвич. Стоит отметить, что полеты над водной гладью дело непростое, не зря в военно-воздушных силах существует отдельная специализация – морская авиация. Кстати, этот же рейс называют первым в мире чартерным.

Медицинская (санитарная) авиация

Она тоже появилась благодаря русским. Во время Первой мировой войны во Франции оказался летчик Славороссов. Когда-то он выступал в цирке трюкачом, трековым велосипедистом под фамилией Семененко. С появлением самолетов быстро обучился полетам и стал летчиком-рекордистом – то есть устанавливал рекорды выполняя в воздухе трюки. Выступал в Италии и потерпел там катастрофу, выжил, но получил травму ноги.

Но авиацию не оставил. Перебрался во Францию, а как только началась война стал работать инструктором, выполняя, впрочем, и некоторые боевые задания – у России с Францией был договор и многие русские оказавшиеся там сражались в составе ее армии. Однажды возвращаясь с разведывательного полета, он заметил, что на нейтральной полосе совершил жесткую посадку французский самолет. Увидев, что летчик жив, но ранен, он приземлился рядом, вытащил его из кабины и доставил в госпиталь. Спасенным пилотом оказался сенатор Рейман.

Считается, что именно так появилась санитарная авиация. Сегодня она спасает сотни жизней по всему миру. В России официально появилась как отдельный вид уже в 1924 году, а теперь она дежурит даже вдоль федеральных трасс, чтобы как можно быстрее доставлять пострадавших в ДТП в больницы.