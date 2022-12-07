Пара выиграла в лотерею и бросила работу ради путешествий

«Вы всегда надеетесь, что с вами произойдет нечто подобное, но это лишь сон — вы думаете, что это происходит только с кем-то другим, а не с обычными людьми! Эта победа навсегда изменила нашу жизнь, — поделилась впечатлениями девушка. — Прошел целый год с тех пор, как мы выиграли, но каждый божий день мы щипаем себя, чтобы напомнить, что это реальность».