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23 минуты назад

Влюбленные англичане выиграли в лотерею и бросили работу ради путешествий

Lenta.ru

Пара влюбленных англичан выиграла в лотерею Lotto Lucky Dip миллион фунтов стерлингов (75,9 миллиона рублей) и бросила работу ради путешествий. Об этом пишет The Mirror.

Пара выиграла в лотерею и бросила работу ради путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, 29-летний Терри Кеннеди и 36-летняя Кей Йоксалл, проживающие в Дансвилле, купили билет в местном отделении почты и угадали выигрышную комбинацию.

«Вы всегда надеетесь, что с вами произойдет нечто подобное, но это лишь сон — вы думаете, что это происходит только с кем-то другим, а не с обычными людьми! Эта победа навсегда изменила нашу жизнь, — поделилась впечатлениями девушка. — Прошел целый год с тех пор, как мы выиграли, но каждый божий день мы щипаем себя, чтобы напомнить, что это реальность».

По словам молодых людей, данное событие кардинально изменило всю их жизнь: они бросили работу, составили список стран, которые они хотят посетить, и начали путешествовать. За последний год англичане побывали в Испании, Ирландии, США, Мексике, Таиланде, ОАЭ, Португалии, Франции, Венгрии, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Турции, а также отправились в круиз по Карибскому бассейну. Часть выигранных средств они также вложили в ремонт своего дома в Ротерхэме в Южном Йоркшире.

«Мы мало путешествовали до того, как выиграли, потому что не могли взять отпуск. Выигрыш в лотерею дал нам шанс осуществить все наши мечты», — заявил Кеннеди, добавив, следующим местом, куда они планируют направиться, будет Бора-Бора.

Истории,Терри Кеннеди,Почта России,
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