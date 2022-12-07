Как появился снеговик и какое значение имел в разные периоды

Всем знакомый снеговик представляет собой три снежных шара, поставленные друг на друга: самый большой отводится животу, средний предназначен для груди и маленький являет собой голову. Руки делают как из веток, так из более маленьких снежных комков.

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Привычный нам вид снеговика появился в XIX веке. До этого момента лепили снежные фигуры, способные напугать не только ребенка своим внешним видом, но и взрослого.

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Снеговик - "божественный отец Снегурочки, Бог-Сын языческого Бога-Отца Деда Мороза и божественной Снежной Вьюги-Метелицы" написано в книге "Словари русских мифов и сказок".

Где впервые появился снеговик

К сожалению, в истории не сохранилось четких сведений на этот счет. Но ее страницы хранят упоминание, что первый снежный представитель вышел из под руки итальянского скульптора Микеланджело в XV веке. Но дополнительный информации, как выглядело творение, где создатель взял снег или что использовал вместо него, нет.

Некоторые специалисты утверждают, что снеговика придумал святой Франциск Ассизский, живший в ХII веке. Первые печатные упоминания зафиксированы в богослужебной книге Часослов XIV века, где на иллюстрации показаны люди, скатывающие большие снежные шары.

Какие поверья существовали в отношении снеговиков

Во время лепки снежной фигуры предки пытались выплеснуть свои страхи и переживая. В связи с этим встреча со снеговиком обросла плохими приметами. Считалось, что ни в коем случае нельзя его лепить в полнолуние, так как это привело бы к появлению проблем, ночных кошмаров и череды неудач.

Жители северных стран верили, что не стоит смотреть на снеговика из окна. А если кто-то натыкался на снежную фигуры в ночное время суток, то следовало сменить направление маршрута и постараться не смотреть на неожиданного встречного.

Ситуация изменилась в XIX веке. Человечество стало более развитым, а страшные истории начали находить научное обоснование. Снеговики в этот период из чудовищ превратились в символ Рождества и Нового Года. Их изображения перенесли на праздничные открытки, где главные герои имели доброжелательный вид.

Снеговик на Руси

На Руси снеговиков лепили с языческих времен, представляя их в роли духов зимы. К ним обращались за помощью и просили о снисхождении морозов. Именно наши предки стали создателями Снегурочки и снежных баб, так как верили, что зимними природными явлениями - снегами и метелями - управляют духи женского пола. Для того, чтобы выказать им свое почтение и лепили снежных баб.

Так как снег воспринимался даром небес, то снеговик у русского народа считался ангелом. То есть христиане придавали ему неземное значение. Они верили, что снежная фигура способна бороться с бесами и исполнять желания. Для этого необходимо было слепить снеговика из чистого белоснежного снега и после этого четко озвучить свою просьбу.

Растаявший снеговик предвещал, что небесный посланник в виде тысячи капель перенесет желание в нужное место и оно скоро исполнится.

Новогодние традиции в России, связанные со снеговиком

С выпадением первого снега люди начали лепить трех снежных баб. Первая отвечала за хорошую погоду зимой, вторая - за урожайность, а последняя с именем Крышня - за благополучие в доме. Мистический смысл скрывался и в одеянии снежных фигур. Считалось, что ведро на голове снеговика принесет достаток, а морковка в роли носа символизировала богатый урожай. Последнюю вместо других предметов выбрали из-за нескольких факторов. Морковь отлично хранилась, легко входила в снег и придавала шарма снежной скульптуре своей яркостью. Угольки вместо глаз оберегали от неприятностей и обид.

Снеговики в наше время

Со временем снеговики не только стали одним из символов Нового Года, но и героями разных книг и мультиков. Андрей Усачев посвятил снежным фигурам целое произведение - "Школа снеговиков". Не обошли внимаем их и Нонна Слепаков в книге "Солнышко и снежные человечки", а также Кэралин Бюрен в "Снеговики в Рождество".

Что касается мультфильмов, то среди них можно выделить: "Снеговик-почтовик" (1955), "Приключения снеговика Фрости" (1969), "Летний снеговик" (1994), "Чудесный подарок снеговика" (1995), "Снеговик и снежный пес" (2012) и любимый среди многих детей мультик "Холодное сердце" (2013).