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59 минут назад

5 слов-паразитов, которые выдают в вас колхозника

Super.ru

Нас раздражают только три вещи: дождь, пробки и слова-паразиты. На первые две проблемы мы повлиять не можем, а вот с третьей готовы бороться. Ознакомьтесь с пятью самыми ужасными словами-паразитами и не вздумайте их повторять.

5 слов-паразитов, которые выдают в вас колхозника
Фото: Super.ruSuper.ru

Пипец

Помните любимое слово Аллочки из сериала «Универ»? Такой лексикон забавно смотрелся в юмористическом ситкоме, но вы же претендуете на жанр посерьезнее.

Короче

Такими словами вы показываете собеседнику, что хотите свернуть диалог. Куда вы бежите? На завод? Остановитесь, выдохните и спокойно сообщите свою мысль. Мы вас внимательно слушаем.

Понимаешь?

Мы можем все понять и простить, только выражайтесь конкретнее. Ведь в таком словестном винегрете трудно уловить смысл.

Ну как бы ОК

Да, вы модная и деловая, как юбка-карандаш, девушка. Покажите свои таланты в деле, а не с помощью бессмысленных слов и закатывания глаз.

Это самое

Тут наша нервная система покидает чат. Зовите санитаров и будите Владимира Даля, на него вся надежда.

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