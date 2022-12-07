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47 минут назад

Выигравшая в лотерею девушка узнала неприятную правду о партнере и друзьях

Lenta.ru

26-летняя девушка выиграла в лотерею и узнала неприятную правду о бойфренде и друзьях, которые захотели потратить часть ее выигрыша. Об этом сообщает 7 News.

Выигравшая в лотерею девушка узнала правду о партнере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Победительница собиралась материально помочь своей семье, но ее 30-летний партнер Энди захотел долю выигрыша.

«Он составил список вещей, которые ему нужны, и настаивает, чтобы я купила их до того, как поговорю с финансовыми консультантами», — написала она на форуме.

Энди потребовал себе автомобиль Tesla, а также заявил о желании съехаться и купить на выигранные деньги дом с бассейном.

Девушка отказалась спонсировать фантазии бойфренда, решив грамотно распорядиться полученной суммой. Энди разозлился и назвал ее скрягой, а также обвинил в том, что она больше его не любит. Помимо этого, мужчина рассказал о выигрыше всем друзьям, которые вскоре начали выпрашивать деньги у победительницы. Отказав им, девушка также столкнулась с осуждением.

Победительница обратилась к пользователям интернета и рассказала о поведении близких людей.

«Я планирую использовать небольшие суммы денег для развлечений, часть денег использовать для улучшения жизни моей семьи, например, купить квартиры, а большую часть вложить в различные проекты», — говорит она.

Многие пользователи обвинили Энди в меркантильности.

«Будь очень осторожна. Тебе не следовало рассказывать ему о выигрыше. Теперь, когда ты увидела его реакцию, бросай его и отдались, насколько возможно. Заблокируй его везде», — гласит один из комментариев.

Пользователи также посоветовали девушке не вестись на манипуляции друзей и партнера и прислушаться к советам финансового консультанта.

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