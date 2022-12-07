Какие негласные правила появились у жителей Ленинграда

Согласно официальным данным, блокада Северной столицы длилась 872 дня. Как утверждают авторы издания «Блокада Ленинграда: 900 героических дней», за это время погибло 649 тысяч ленинградцев. Тем не менее, город выстоял. А произошло это благодаря тому, что люди придерживались определенных правил выживания.

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Правила передвижения

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Как пишет Валерия Черепенчук и другие авторы издания «События, изменившие Россию», эффективность немецких бомбардировок в Ленинграде оказалась не такой высокой, как было запланировано противником. Во многом это заслуга бойцов ПВО и добровольцев, дежуривших на крышах домов. Однако свою роль сыграла и подготовленность ленинградцев, которые знали, как следует действовать во время воздушной тревоги, где находится ближайшее бомбоубежище, а также о том, какой путь является безопасным.

До сих пор на некоторых улицах Санкт-Петербурга можно увидеть таблички с надписями: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» Благодаря тому, что жители Северной столицы придерживались упомянутых правил, людские потери от бомбардировок оказались минимальными. Всего около 3% жертв блокады погибли от снарядов. Правда, вторая беда – голод – оказалась страшнее бомбежек: оставшиеся 97% скончались именно вследствие скудного питания.

Поменьше визитов

С голодом было связано и еще одно негласное правило – даже если такая возможность появлялась, блокадники редко ходили друг к другу в гости. Как утверждает Сергей Яров, автор книги «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941-1942 гг.», отношения между друзьями во время блокады неизбежно менялись. Конечно, отмирание прежних ритуалов и обычаев было обусловлено традицией наносить визиты не с пустыми руками. Понятно, что тогда ленинградцам дарить было нечего: самим бы выжить.

Литератор А. Тарасенков в своих воспоминаниях описывал своего друга, который сначала делился хлебом, а потом, наоборот, начал уносить кусочки для своей супруги. Во время подобных визитов становилось не по себе не только гостям, но и хозяевам, которым нечего было предложить друзьям и родственникам. Например, К. Ползикова-Рубец признавалась на страницах своего дневника: «Когда кто-нибудь заходит, то угощаю кофе, но хлебом угостить не могу».

Правила питания

Вообще правила питания являлись для блокадников самыми основными. Одна из жительниц осажденного города, слова которой приведены в сборнике «Школа жизни. Воспоминания детей блокадного Ленинграда», вспоминала, что у них в семье был установлен строгий порядок: один кусочек хлеба на завтрак и ужин и два – на обед. Съедать сразу все взрослые детям попросту запрещали. В качестве доказательства эффективности такого метода женщина рассказывает про мать и трех дочерей, проживавших у соседей. Они, едва выкупив хлеб, тут же его съедали. Все они умерли, кроме самой младшей девочки.

В издании «Блокада Ленинграда. Народная книга памяти» также имеется множество подобных свидетельств. Аналогичным образом, «по крошечкам», питались даже дети, оказавшиеся в детских домах, которых этому никто не учил. «Вероятно, сработал инстинкт самосохранения» — говорят бывшие блокадники.

В очереди

А вот что касается очередей за продуктами питания, то тут люди действовали вполне осознанно. Авторы книги «Война и блокада», Александр Чистиков и Валентин Ковальчук, пишут, что всегда существовала опасность того, что в выстраданную долгими часами ожидания очередь могут вклиниться полукриминальные, а то и просто более нахальные личности.

Р. И. Нератова рассказывала, что для того, чтобы избежать подобных инцидентов, каждый участник очереди обхватывал локти впередистоящего и плотно прижимался к нему всем телом. Такая сплоченность, по слова Нератовой, не только препятствовала преступникам, но и помогала сохранить тепло и не упасть на землю, если кому-то станет плохо от голода.

Не ложиться

Между тем нормы хлеба все уменьшались. Как утверждает Никита Ломагин, автор издания «Неизвестная блокада», еще в сентябре 1941 года суточная норма для рабочего составляла 600 граммов, а уже в ноябре она сократилась до 250 граммов. Все остальные, в том числе и дети получали всего по 125 граммов. Но и столько хлеба печь было не из чего: в тесто добавляли все, вплоть до древесных опилок. Поэтому неудивительно, что ленинградцы даже передвигались с большим трудом. Однако, несмотря на слабость, двигаться было необходимо.