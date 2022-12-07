Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
52 минуты назад

Индиец потратил восемь лет на строительство лестницы из 400 камней к храму на холме

Газета.Ru

Мужчина из Индии потратил восемь лет на то, чтобы построить лестницу из 400 камней к храму на вершине холма, пишет Oddity Central.

Индиец потратил восемь лет на строительство лестницы из 400 камней
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он использовал только молоток и долото. Раньше люди ежедневно часами поднимались на холм, чтобы попасть в храм, а старики, дети и инвалиды практически не могли добраться до него без посторонней помощи. Кроме того, дорога не вершину была не оборудована, что часто приводило к травмам среди прихожан.

Восемь лет назад исправить ситуацию вызвался Ганаури Пасван - местный каменщик. Вооружившись молотком и долотом мужчина начал строить лестницу из камней, которые сам же и находи неподалеку.

"Я не знаю, откуда у меня столько терпения и энергии, это никогда не казалось мне трудной задачей", - прокомментировал Ганаури.

Вначале идею Пасвана поддерживала только его семья - жена и двое сыновей, которые иногда помогали ему. Но теперь индиец заслужил уважение и признательность тысячи людей, которые начали пользоваться лестницей.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители