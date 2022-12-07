Индиец потратил восемь лет на строительство лестницы из 400 камней

Мужчина из Индии потратил восемь лет на то, чтобы построить лестницу из 400 камней к храму на вершине холма, пишет Oddity Central.

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Он использовал только молоток и долото. Раньше люди ежедневно часами поднимались на холм, чтобы попасть в храм, а старики, дети и инвалиды практически не могли добраться до него без посторонней помощи. Кроме того, дорога не вершину была не оборудована, что часто приводило к травмам среди прихожан.

Восемь лет назад исправить ситуацию вызвался Ганаури Пасван - местный каменщик. Вооружившись молотком и долотом мужчина начал строить лестницу из камней, которые сам же и находи неподалеку.

"Я не знаю, откуда у меня столько терпения и энергии, это никогда не казалось мне трудной задачей", - прокомментировал Ганаури.