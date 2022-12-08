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18 минут назад

Спасение в четыре лапы: как готовят собак для поиска людей

СОВА

Собаки могут быть не только домашними питомцами, но и помощниками для волонтеров. Как работают четвероногие спасатели, рассказала руководитель кинологического подразделения добровольческого поисково-спасательного центра "Рысь" Екатерина Ермолаева, пишет ИА "Время Н".

Как готовят собак для поиска людей
Фото: СОВАСОВА

Как рассказала Екатерина Ермолаева, специалисты участвуют в поиске людей в паре с собакой. И люди, и животные проходят подготовку. Волонтёры учатся не только взаимодействию с собакой, но оказанию первой помощи, ориентированию на местности, использованию средств навигации и радиосвязи.

Мы готовим к поискам своих домашних собак, но есть и те, кто приходит к нам без животного. Волонтер присматривается, выбирает породу и через какое-то время берёт щенка. К собаке-спасателю, как и к его проводнику, много требований. Поиски - это большая ответственность, - отметила Екатерина Ермолаева.

По ее словам, для поисково-спасательной службы подходят ретриверы, бордер-колли, сеттеры, овчарки, спаниели, бигли и их метисы. Основные требования к животным - это отсутствие агрессии к людям и другим животным, хорошая физическая форма, выносливость, ориентированность на человека, управляемость, инициативность.

Кроме того, собаки должны быть среднего размера, ведь слишком маленьким не под силу работать на болотах, пробираться через высокую траву или бурелом. Большие собаки слишком тяжелые и неповоротливые, а собаки с короткой шерстью страдают от укусов москитов.

Четвероногие спасатели тренируются два раза в неделю в лесу или в заброшенных зданиях. Их учат обозначать находку голосом, преодолевать препятствия, слышать проводника и работать самостоятельно на большом расстоянии. Поиски случаются в любую погоду и время суток, поэтому отрабатываются ночные выходы и нестандартные задачи.

Истории,Екатерина Ермолаева,
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