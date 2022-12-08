Лихтенштейн: почему это государство отказалось выдать СССР предателей

Во время Второй мировой войны карликовое княжество Лихтенштейн было нейтральным государством с отсталой аграрной экономикой. Именно сюда весной 1945 года белый эмигрант и руководитель 1-й Русской национальной армии Борис Хольмстон-Смысловский привел 500 своих бойцов, которых правительство княжества более 2 лет отказывалось выдавать СССР. На содержание русских бедная страна тратила немалые деньги и в 1947 году полностью оплатила их перелет в Аргентину.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Согласно справочной родословной книге российского дворянства Борис Смысловский происходил из дворянского рода крещеных евреев. Во время Первой мировой войны он служил в императорской армии, после революции воевал с большевиками, эмигрировал в Польшу, а позже переехал в Германию. С 1928 года служил в немецкой разведке, а после начала нацисткой агрессии занимался формированием русских добровольческих подразделений вермахта.

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С начала апреля 1945 года Смысловский — генерал-майор вермахта и командует 1-й Русской национальной армией (РНА). С приближением советского фронта отказался идти на соединение с РОА Власова и увел войска на юг Германии.

30 апреля, отступающая колонна Смысловского оказалась в Австрийских Альпах, где оторвалась от преследования французских подразделений, состоявших из марокканцев, и заняла город Фельдкирх. Здесь к РНА присоединились: глава Дома Романовых — великий князь Владимир Кириллович, эрцгерцог Альбрехт Габсбург-Лотарингский, маршал Анри Петен и другие представители французского правительства Виши.

2 мая коллаборационисты перешли границу Лихтенштейна и оказались на территории княжества. Вооруженные силы карликового государства, состоявшие из 11 полицейских и таможенников, остановить непрошеных гостей не смогли. Пограничники связались с главой правительства княжества и доложили о переходе русских солдат, который разбили лагерь возле таверны «У льва». После переговоров Лихтенштейн согласился принять на своей территории только Смысловского и его людей. Представители правительства Виши были выданы союзникам из-за угроз Франции ввести войска. Владимиру Кирилловичу удалось бежать в Австрию.

По архивным данным корпуса охраны Лихтенштейна к 8 мая на территории княжества осталось 494 человека, из которых 462 были военнослужащими 1-й Русской национальной армии. Остальные — женщины и дети. 322 человека назвали себя русскими, 4 белорусами, 118 украинцами, также среди них были казаки, татары, таджики, поляки, немцы. Большинство беглецов родились в СССР и по Ялтинскому договору подлежало передаче НКВД.

10 мая князь Лихтенштейна, Франц-Иосиф II, предоставил русским политическое убежище. На просьбу СССР выдать коллаборационистов, княжество ответило отрицательно, мотивировав свой отказ тем, что Лихтенштейн нейтральное государство и решения Ялтинской конференции на его территорию не распространяются.

К концу мая 1945 года 165 человек из состава РНА добровольно решили вернуться в СССР. В это время Борис Смысловский провел в столице княжества, городе Вадуц, встречи с будущим директором ЦРУ Алленом Даллесом, а также рядом британских и американских военных экспертов.

Содержание русских ежемесячно обходилось в 30 тысяч швейцарских франков, что для 12-тысячного населения княжества было огромной суммой. Усугубляло ситуацию давление союзников и отказ Швейцарии принять смысловцев и пропустить их через свою территорию для перехода в Италию. В июне 1945 года Франц-Иосиф приказал правительству вывести беглецов с территории страны.14 августа 1945 года в княжество прибыла комиссия из советских офицеров.

Они договорились с новым главой правительства Лихтенштейна, Алоизом Фогтом, начать репатриацию советских граждан, которые к 22 июня 1941 году находились на территории СССР. После речи советских офицеров о том, что на Родине бывшие коллаборационисты будут амнистированы, 80 смысловцев согласились отправиться в СССР, а через несколько дней отбыло еще 25 человек. Советская комиссия потребовала от княжества передать остальных коллаборационистов. 29 августа, после угроз лихтенштейнцев прибегнуть к силе, еще 24 человека согласились выехать из страны.

В сентябре правительство возглавил Александр Фрик, который отказался от насильственной репатриации русских, но взял под стражу 10 особенно непримиримых коллаборационистов, отговаривавших остальных верить СССР. Фрик не поддавался на давление советской комиссии, а однажды Смысловский и его люди просто выгнали офицеров, прибывших в их лагерь. На международной арене за русских вступился епископ швейцарского города Кур и руководство Красного Креста.

К декабрю 1945 года в Лихтенштейне осталось 144 человека — 11 немцев и 133 русских, 73 из которых родились в СССР. В начале 1946 года Александр Фрик передал Смысловскому документ, в котором приказывал всем бойцам РНА до 1 мая покинуть страну. Тяжба с русскими продолжалась до лета 1947 года, когда принять коллаборационистов согласился президент Аргентины, генерал Хуан Перон. В Южную Америку выехало 100 человек, а остальные получили право жительства в княжестве.