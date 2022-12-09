Девушка придумала оригинальный способ мести невзлюбившей ее начальнице

Пользовательница Reddit с ником u/twograinsofrice поделилась историей, как она отомстила злой начальнице. Пост девушки вызвал бурные обсуждения в сети: многие пользователи восхитились оригинальным способом мести.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«В одном из первых мест, где я работала, было крайне токсичное руководство», — отметила пользовательница.

Она рассказала, что компанией владели муж и жена, которым было около 60 лет, и в этой паре особенно выделялась супруга. По воспоминаниям авторши поста, начальница была злой, постоянно всех контролировала и присваивала заслуги подчиненных себе.

«Больше всех в коллективе она ненавидела меня», — добавила девушка.

Однажды рассказчица решила отомстить невзлюбившей ее начальнице. Она обратила внимание, что женщина, когда набирает текст на компьютере, практически всегда смотрит на клавиатуру и не видит, что происходит на экране. Тогда девушка решила подключить к компьютеру начальницы беспроводную мышь.

«Когда я увидела, что она начала печатать, я дождалась момента, когда она наберет большую часть текста, после чего кликнула мышкой в месте, где нет текста», — вспомнила авторша поста.

Ни о чем не подозревающая женщина продолжила писать текст. В какой-то момент она подняла глаза и увидела, что на экране отсутствует часть текста, сильно разозлилась и начала заново писать продолжение. Когда начальница закончила писать текст и отошла от компьютера, девушка подошла к нему и вытащила прибор, с помощью которого подключалась мышь.

Один из пользователей признался, что был впечатлен таким способом мести начальству. «Некоторые люди заслуживают того, что с ними делают», — написал другой юзер.