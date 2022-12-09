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2 часа назад

В Китае жена развелась с мужем из-за его пристрастия к рыбалке

Газета.Ru

Женщина из Китая развелась с мужем, с которым прожила десять лет, из-за его пристрастия к рыбалке, пишет Asia One.

В Китае жена развелась с мужем из-за его пристрастия к рыбалке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как стало известно местным СМИ, причиной развода послужило то, что мужчина по фамилии Сун все свое свободное время проводил на рыбалке, пока его жена занималась работой по дому и уходом за детьми. Устав это терпеть, женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть брак.

«Каждое утро я встаю до шести утра, чтобы приготовить завтрак. Я отправляю двоих детей в школу, потом иду на работу. Каждый день я мою посуду, убираю в доме, забираю детей из школы и помогаю им с домашним заданием. Я устала», — рассказала китаянка.

Впрочем, на судебное заседание Сун не явился, так как снова ушел на рыбалку. Лишь только после звонка мужчина вспомнил, что ему надо быть в суде. Сам супруг был согласен расторгнуть брак, потому что ему «надоели жалобы» жены.

Ранее в Зимбабве агрессивный крокодил вытащил рыбака из лодки и убил.

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