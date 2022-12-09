В Китае жена развелась с мужем из-за его пристрастия к рыбалке

Женщина из Китая развелась с мужем, с которым прожила десять лет, из-за его пристрастия к рыбалке, пишет Asia One.
Как стало известно местным СМИ, причиной развода послужило то, что мужчина по фамилии Сун все свое свободное время проводил на рыбалке, пока его жена занималась работой по дому и уходом за детьми. Устав это терпеть, женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть брак.
«Каждое утро я встаю до шести утра, чтобы приготовить завтрак. Я отправляю двоих детей в школу, потом иду на работу. Каждый день я мою посуду, убираю в доме, забираю детей из школы и помогаю им с домашним заданием. Я устала», — рассказала китаянка.
Впрочем, на судебное заседание Сун не явился, так как снова ушел на рыбалку. Лишь только после звонка мужчина вспомнил, что ему надо быть в суде. Сам супруг был согласен расторгнуть брак, потому что ему «надоели жалобы» жены.
Ранее в Зимбабве агрессивный крокодил вытащил рыбака из лодки и убил.