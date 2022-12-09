Группа «А-Студио» выпустила первый за 12 лет альбом

Группа «А-Студио» выпустила новый альбом «А'21». Об этом сообщает KP.RU.

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Альбом стал первой пластинкой коллектива, выпущенной за 12 лет. Предыдущий сборник песен под названием «Волны» вышел в 2010-м. В новом альбоме представлено девять композиций. Две из них были записаны совместно с исполнителями Lizi Japaridze и DEEOXID.

Музыканты представят новые песни на концерте 2 апреля 2023 года в клубе 1930 Moscow в Москве. Фанаты также услышат на выступлении главные хиты группы.