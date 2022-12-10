Почему кошки топчут лапками

Кошки часто топчутся и мнут лапами. Кажется, что они делают это, когда им приятно. Почему же у животных развилось такое поведение и что оно означает?

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Коты впервые начинают мять лапками, когда ещё кормятся от матери. Это помогает стимулировать выработку молока у кошки за счёт высвобождения окситоцина. Это же действие имеет эволюционное преимущество. Оно является формой тактильной и феромонной связи между котёнком и матерью. У кошек есть железы в подушечках лап, и когда они мнут что-то, эти железы выделяют феромоны. Эти вещества успокаивают животных.

Почему же коты сохраняют это детское поведение во взрослом возрасте? Вероятно, оно способно помочь им в коммуникации. Если кошка мнёт лапками у вас на коленях, это её способ сказать «мы связаны» или «ты в моей социальной группе».