Как советские зеки сбежали в Пакистан на Ту-154 в 1990 году

Из-за огромных расстояний между якутскими посёлками и городами наиболее удобным средством передвижения было и остаётся воздушное сообщение. Обычные рейсовые самолёты использовались и с целью доставки осуждённых. Охранявший преступников конвой в те годы, чаще всего, был малочисленным. Так случилось и в тот роковой день. 19.08.1990 помимо 36 пассажиров и 7 членов экипажа на борт поднялись 15 человек, которые содержались в следственном изоляторе Нерюнгри, чтобы лететь в Якутск. Сопровождали группу всего 3 конвоира.

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Не успело воздушное судно набрать высоту, как экипажу была передана записка. В ней говорилось об угоне и о возможном взрыве в случае невыполнения приказа пилотами. Главари Исаков и Евдокимов продемонстрировали пассажирам мешок, из которого виднелись провода. Не желая рисковать жизнями ни в чём не повинных людей, конвоиры выполнили указание рецидивистов, отдав им табельное оружие.

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Среди требований, выдвигавшихся бандитами, был приказ о дозаправке лайнера, обеспечении рацией и огнестрельным оружием. Также они потребовали доставить из изолятора на борт двоих подельников Исакова. В обмен на освобождение детей и женщин правоохранителям пришлось выполнить все распоряжения. Затем борт направился в Красноярск, а после дозаправки в Ташкент.

Судя по всему, угонщики плохо ориентировались в обстановке. Они не знали, что наказанием за воздушное пиратство по законам южно-азиатской исламской республики является смертная казнь. На территории воздушной гавани Карачи бандитов, заверявших, что сбежали они от беспощадного советского строя, встретили дружелюбно, но после сдачи оружия на беглецов тотчас были надеты наручники. Ту-154 с заложниками передали СССР.

Местный суд приговорил каждого к 20-25 годам заключения. Террористы оказались в переполненных камерах пакистанской тюрьмы. Температура в них доходила порой до +60°С. Требуя воды, не знающие языка заключенные, колотили в двери. В ответ — избиения, изоляция в одиночные камеры. Спустя пару месяцев один террорист погиб от инфаркта, двое убили себя.